The Last of Us Remake: i fan sono pro o contro? I social si infiammano

Stamane, il sempre informatissimo Jason Schreier di Bloomberg ha sganciato una bomba che – nel caso dovesse rivelarsi vera – creerebbe non poco scompiglio tra i fan di The Last of Us.

The Last of Us Remake sarebbe infatti attualmente in sviluppo presso Naughty Dog, in collaborazione con di Visual Arts Support Group. Il gioco, ancora non confermato ufficialmente, dovrebbe vedere la luce in esclusiva per PS5.

La notizia ha ovviamente scosso il web, con la community PlayStation (e non solo) che sembra impreparata all’uscita di un rifacimento vero e proprio del grande classico uscito in origine su PS3 e già rimasterizzato su PS4 in un’ottima versione ad alta definizione.

Pronti a rivivere questa sequenza?

I commenti via social mostrano infatti un certo scetticismo, verso un remake realizzato forse troppo presto e con The Last of Us Parte II ancora “fresco” nella mente dei giocatori:

Su Twitter si legge infatti: “The Last of Us Remake, di già? Stanno seguendo l’ormai prevedibile formula Playstation: [gioco], [gioco] remaster, [gioco] remake. Troppo presto e inutile. Naughty Dog dovrebbe concentrarsi sulla creazione di nuove IP.”

“Ho giocato solo alla versione rimasterizzata su PS4. Non abbiamo bisogno di un altro “remake” quindi non lo giocherò se è vero”, aggiunge un utente decisamente scontento. “Il sequel ha rovinato il franchise, per me“.

E ancora, c’è chi invece è assolutamente favorevole a un’operazione commerciale del genere: “Nessuno vuole giocare a vecchi giochi su un nuovo hardware, quindi ci rifaremo questo vecchio gioco su un nuovo hardware. Sì, lo giocherei assolutamente di nuovo su PS5.”

Infine, c’è chi vede il bicchiere mezzo pieno: “Tutti voi avete avuto un crollo psicologico dopo la notizia di The Last of Us Remake. Potrebbe essere una decisione sciocca, ma più della metà di voi lo giocherà e lo sapete.”

Joel ed Ellie.

Naughty Dog è attualmente al lavoro su nuovi progetti non ancora rivelati: con molta probabilità, il remake dell’avventura di Joel ed Ellie potrebbe essere uno di questi (magari in preparazione alla serie TV targata HBO).

The Last of Us Parte II è in ogni caso disponibile dallo scorso mese di giugno in esclusiva assoluta su console PlayStation 4, oltre a essere giocabile anche in retrocompatibilità su PS5.