The Game Awards mostrerà tanti giochi, ma c’è almeno un’assenza illustre

Manca poco ai The Game Awards 2022, evento che premierà i migliori videogiochi ma ne annuncerà anche di altri.

L'evento è stato spesso il palcoscenico per mostrare Death Stranding nel corso degli anni, giusto per fare un esempio.

Tradizione che potrebbe ripetersi molto presto con il sequel, perché Death Stranding 2 sembra tra i giochi che comprariranno durante la manifestazione di Geoff Keighley.

Tra questi c’è sicuramente anche Tekken 8, la cui presenza è stata confermata di recente in occasione della kermesse.

Per tanti giochi che vengono confermati, accennati o al centro di sospette presenze, ce ne sono alcuni che invece non ci saranno sicuramente.

Tra questi c’è anche un eventuale nuovo Mortal Kombat, che sicuramente non farà parte degli annunci dei The Game Awards.

Lo ha confermato lo stesso Ed Boon su Twitter:

4 years ago at the Game Awards we managed to pull off a surprise announcement of MK11, which turned out great.

Perhaps too great, as many assumed we'd repeat that trick for our next game.

Thank you for the anticipation, but we're not ready to announce the next NRS game yet. pic.twitter.com/QMXsuEPchR

— Ed Boon (@noobde) December 2, 2022