Summer Game Fest 2023 ha già una data, ma c’è un colpo di scena

Summer Game Fest 2023 è già pronto ad infuocare la prossima estate, con Geoff Keighley che si prepara a combattere di nuovo l’E3.

La fiera principe del mondo dei videogiochi, quelli annunciati che poi acquisterete su Amazon, ha vissuto un paio d’anni non proprio felicissimi.

Ma nel 2023 tornerà alla grandissima, con un nuovo E3 rivisto e potenziato con l’obiettivo di tornare agli antichi fasti, o almeno così è stato dichiarato.

E mentre la Summer Game Fest dello scorso anno ci ha dato giochi adorabili, l’edizione 2023 si prepara a fare questo e molto altro.

La Summer Game Fest 2023 aprirà i battenti a partire dall’8 giugno e, per la prima volta da quando è stato creato, sarà aperto al pubblico.

Come riporta Gamespot, infatti, Geoff Keighley intende davvero scontrarsi direttamente con l’E3 2023 che sarà giusto una settimana dopo (ecco i dettagli).

Geoff Keighley e il suo team hanno annunciato che il Kickoff Show dell’evento andrà in onda in diretta dallo YouTube Theater all’Hollywood Park. Oltre alla diretta streaming, su YouTube e Twitch, per i fan sarà possibile acquistare i biglietti e vedere tutto lo spettacolo, comprese le amate world premiere e provare le demo dei giochi, insieme alle performance musicali dal vivo a Inglewood, in California.

☀️SAVE THE DATE☀️ June 8, 2023 Join us online or in person for SGF '23@SummerGameFest kicks off with a spectacular LIVE showcase event from the 6,000-seat @YouTubeTheater in Los Angeles Stay tuned for more details & public ticket sales! pic.twitter.com/B455Y6AHe8 — Summer Game Fest – Returns June 2023 (@summergamefest) December 1, 2022

I biglietti saranno disponibili per l’acquisto all’inizio del 2023, e al momento non ci sono prezzi o altre informazioni. Se non un commento di Keighley:

«Negli ultimi tre anni, Summer Game Fest ha coltivato un’incredibile comunità in tutto il mondo attraverso i nostri eventi digital-first. Siamo entusiasti di invitare migliaia di fan a vivere lo spettacolo SGF di persona per la prima volta nel 2023.»

Una grande novità per l’evento di Geoff Keighley, il quale è in vena di annunci in pompa magna perché, come svelato di recente, i suoi The Game Awards vi permetteranno di tentare di vincere una Steam Deck.

Il prossimo anno sarà pieno di eventi videoludici, perché di recente ne é stato annunciato un altro alla sua prima edizione.