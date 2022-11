Un altro big sarà quasi certamente ai The Game Awards 2022

La data dei The Game Awards 2022 è quasi arrivata, con l’evento annuale che promette di essere ancora più emozionante rispetto alle edizioni precedenti.

Anche Tekken 8, l’atteso nuovo capitolo che riprenderà il classico stile originale dei vecchi capitoli della serie (che trovate anche su Amazon), dovrebbe essere presente durante la nottata.

Mentre anche altri titoli importanti come Final Fantasy XVI sono stati confermati per gli imminenti TGA, a quanto pare le sorprese non mancheranno.

Ora, come riportato anche da Tech4Gamers, il content creator e appassionato della saga di picchiaduro di Bandai Namco, AvoidingThePuddle, ha annunciato la presenza di Tekken 8 ai The Game Awards.

Lo streamer sarebbe infatti stato informato in anticipo della presenza del gioco. Questa sarà sicuramente un’ottima notizia per i fan di Tekken, in cerca di un capitolo nuovo di zecca ormai da molto tempo.

Tekken 7 è infatti uscito su console nel 2017 e ha quindi più di cinque anni sul groppone. Tuttavia, la versione arcade risale al 2015, segnando quasi otto anni dall’uscita originale del titolo sul mercato.

Per questo motivo, i fan saranno lieti di fare il salto in una nuova versione dell’amato franchise pensata per la nuova generazione. Poco sotto, il tweet di AvoidingThePuddle.

I fan possono aspettarsi un nuovo trailer di Tekken 8 ai The Game Awards. Mentre due personaggi classici sono stati confermati, gli sviluppatori potrebbero prepararsi a mostrare il resto del roster di personaggi e – perché no – anche qualcos’altro.

La data di uscita di Tekken 8 non è infatti ancora stata annunciata. Le voci parlano di una release nel 2023, ma al momento in cui scriviamo non c’è ancora nulla di definitivo.

Tuttavia, i fan possono sintonizzarsi per seguire i The Game Awards l’8 dicembre 2022, all’1.30 ora italiana, per saperne di più su Tekken 8 e su molti altri giochi.

Sempre parlando dei TGA, nelle scorse ore vi abbiamo proposto l’elenco completo e ufficiale di tutti i nominati, eletti come tali sommando i voti di tutta la giuria.