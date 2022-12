Death Stranding 2, il reveal avrebbe una data (ed è vicina)

Da mesi si discute del fatto che Hideo Kojima potrebbe essere davvero al lavoro su Death Stranding 2, nonostante ad oggi manchi ancora l’ufficialità.

Il sequel del capolavoro PS4, che potete trovare su Amazon, è da tempo stato al centro di rumor di ogni genere, sebbene è proprio Kojima ad aver riempito di indizi.

Dopo che di recente sono emersi dei leak in cui si fa riferimento proprio a Death Stranding 2, continuano ora a emergere strizzatine d’occhio pubblicate dal buon Hideo, ormai a ridosso dei The Game Awards.

Come riportato anche da The Gamer, il reveal del gioco potrebbe essere davvero imminente, già a partire dalla prossima settimana in occasione dei TGA.

In pieno stile Kojima, l’autore ha postato un tweet criptico in cui si annuncia quello che molti credono essere Death Stranding 2 ai The Game Awards.

Il tweet contiene tre loghi che sembrano essere aziende fittizie dell’universo del gioco, con al centro un ombrello simile a quello di Fragile nel primo gioco.

Il primo logo è “Automated Public Assistance Company”, mentre il terzo raffigura una creatura simile a un polipo con delle lance conficcate nel suo corpo.

Il tutto è legato inoltre dalla didascalia di Kojima, in cui recita “Inizia un nuovo viaggio“, probabile riferimento a Death Stranding 2. Inoltre, i commenti entusiasti di Geoff Keighley e non solo nei commenti al post di Hideo lasciano intendere che la serata dei TGA sarà quella giusta.

Una delle principali teorie che circolano è che nel gioco guideremo Sam (il personaggio interpretato Norman Reedus) nell’oceano, dove incontreremo giganteschi mostri di dimensioni mitologiche, tra cui forse anche un’idra.

A conferma di ciò, le precedenti indiscrezioni sul nome in codice di Death Stranding 2, ossia Ocean, riportate a ottobre.

Un’altra teoria è che il gioco sia ambientato in un futuro più lontano, con un’America ricostruita, e che ognuno di questi loghi rappresenti nuove entità governative.

I fan possono sintonizzarsi per seguire i The Game Awards l’8 dicembre 2022, all’1.30 ora italiana, per saperne di più sul progetto di Kojima e su molti altri giochi.

Il gioco non è ancora stato annunciato ufficialmente, sebbene l’attore protagonista se l’era lasciato sfuggire durante un’intervista a maggio.

In precedenza, Kojima e l’art director Yoji Shinkawa avevano affermato di voler continuare a realizzare videogiochi «ancora più strambi» del primo Death Stranding.