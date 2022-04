PS5, arriva un nuovo horror in Unreal Engine 5: torna una IP storica?

Lo scorso settembre è stata un’acquisizione dei PlayStation Studios, a quanto pare già al lavoro su un progetto davvero molto interessante.

L’azienda nipponica aveva infatti rivelato l’ingresso di Firesprite all’interno della famiglia PlayStation, il 14esimo team a entrare nel gruppo.

Se già l’acquisizione di Housemarque è stata un bel colpo, talmente notevole che anche Phil Spencer si è congratulato per la mossa vincente, un ulteriore passo avanti è ora stato compiuto.

Ora, dopo che anche Haven Studios è salita a bordo della nave Sony, è stato reso noto il nuovo progetto in cantiere da Firesprite.

Come riportato anche da PSU, il team ha confermato che sta attualmente sviluppando anche un gioco horror tripla A utilizzando l’Unreal Engine 5.

La notizia arriva tramite un annuncio di lavoro per lo studio di proprietà di Sony, nel quale si cerca un direttore narrativo per unirsi al team del nuovo gioco.

In questo momento non si sa ancora se si tratta di un IP Sony esistente – un revival di Forbidden Siren sarebbe sicuramente il benvenuto – o magari di qualcosa di completamente nuovo. Ecco l’annuncio ufficiale:

Stiamo cercando un direttore narrativo che si unisca al nostro team di sviluppo per un gioco horror d’avventura AAA profondamente incentrato sulla storia, in Unreal Engine 5. Il direttore sarà responsabile della narrazione del progetto, aiutando a stabilire l’universo e la storia di fondo, con la responsabilità di implementare contenuti narrativi di qualità per gli obiettivi prefissati dal progetto e, infine, per il suo rilascio.

Firesprite sta attualmente lavorando anche su Horizon Call of the Mountain, uno spin-off PSVR 2 per il franchise di Horizon a cura di Guerrilla Games.

Lo studio è una grande forza creativa per Sony, vantando anche professionisti provenienti da SIE London Studio e Media Molecule.

