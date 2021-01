In Giappone arriva una (bellissima) Nintendo Switch a tema Monster Hunter Rise

Gli amanti dei videogiochi che si divertono a collezionare memorabilia e gadget dedicati ai loro titoli preferiti non sono più costretti a limitarsi alle Collector’s Edition e alle steelbook: sappiamo, infatti, che abbastanza di frequente nascono delle speciali varianti delle console, con livrea personalizzata per omaggiare l’arrivo dell’uno o dell’altro titolo.

Per fare un esempio recente, pensiamo alla nuova versione di Nintendo Switch dedicata a Super Mario e, spostandoci in Giappone, pensiamo ora alla nuova variante della console ibrida della casa di Kyoto, con scocca dedicata a Monster Hunter Rise.

In vista della release del prossimo mese di marzo, infatti, è stata annunciata per il Paese del Sol Levante questa livrea di Switch, che sarà venduta a 38.400 Yen (circa 305 euro al cambio attuale) e che presenterà delle personalizzazioni in tema con il gioco Capcom tanto sul suo corpo, quanto sui Joy-Con, quanto sulla dock.

Nintendo Switch dedicata a Monster Hunter Rise

La console sarà venduta in uno speciale bundle che includerà nel prezzo anche una copia digitale pre-installata di Monster Hunter Rise.

Per fare felici anche coloro che non intendono comprare nuovamente Switch per avere qualcosa di dedicato a Rise, ecco arrivare anche il controller Pro, che sarà lanciato sempre il 26 marzo: in questo caso il prezzo è di 7.480 Yen (poco meno di 60 euro) e le personalizzazioni sono affini a quelle della console, con decorazioni dorate opache su campo grigio.

Il controller Pro dedicato a Monster Hunter Rise

Monster Hunter Rise arriverà il 26 marzo anche in Europa, anche se per il momento non ci sono notizie di una livrea di Switch dedicata al gioco anche dalle nostre parti.

Mentre attendiamo ulteriori novità da riferirvi, avete già letto le nostre impressioni sulla demo del gioco?