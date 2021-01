Nintendo Switch, la nuova edizione rossa e blu per celebrare Mario

Una nuova edizione di Nintendo Switch è stata annunciata per celebrare l’imminente lancio di Super Mario 3D World + Bowser’s Fury.

Il gioco è in rampa di lancio per il 12 febbraio 2021, ed è tornato a farsi vedere oggi con un lungo gameplay trailer che vi mostriamo di seguito.

La parte Super Mario 3D World del titolo include modalità multiplayer online e in locale per un massimo di quattro giocatori, ideali per divertirsi insieme a parenti e amici mentre si impersonano personaggi come Mario, Luigi, Peach e Toad.

Nintendo Switch edizione speciale Mario (rosso e blu) propone uno schema di colori che rende omaggio al celebre costume di Mario.

Questa edizione speciale della console sarà disponibile presso rivenditori selezionati a partire dal 12 febbraio.

Nella confezione, i giocatori troveranno due controller Joy-Con rossi con laccetti blu, un’impugnatura Joy-Con blu, una base per Nintendo Switch rossa e una console Nintendo Switch che per la prima volta sarà disponibile in una nuova colorazione rossa.

Sono incluse anche una custodia per Nintendo Switch blu e rossa (edizione speciale Mario) e una pellicola protettiva, per trasportare e mantenere sempre al sicuro la console.

In concomitanza con il gioco arriveranno due nuove statuette amiibo, acquistabili separatamente presso rivenditori selezionati: Mario gatto e Peach gatto. Entrambi questi amiibo arricchiranno l’esperienza in Super Mario 3D World + Bowser’s Fury.

Oltre a questi nuovi dettagli su Bowser’s Fury, Nintendo ha annunciato la Sfida collettiva globale, un evento speciale di Super Mario Bros. 35 suddiviso in tre round in cui i giocatori di tutto il mondo potranno unire le forze per completare determinati obiettivi entro un certo limite di tempo. I tre round si terranno tra gennaio e marzo.