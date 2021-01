Switch Pro con 4K e schermi OLED nelle nuove specifiche trapelate in rete

Da tempo si vocifera della possibilità che Nintendo possa presto dare alla luce una Switch Pro, sorella “maggiore” delle ben note Switch e Switch Lite, in commercio ormai da diversi anni (con ottimi risultati per quanto riguarda le vendite in tutto il mondo, specie in Giappone).

Ora, l’hacker noto come SciresM (via ResetEra), pare sia venuto in possesso delle primissime specifiche tecniche della “nuova” console della Grande N, identificata con il nome in codice “Aula“.

La piccola Switch Lite.

Tra le varie caratteristiche della fantomatica piattaforma, si parla di un display OLED migliore di quelli attualmente in commercio con Switch, oltre alla presenza di chip Realtek dedicato ai 4K UHD (in grado quindi di far girare video in Ultra HD).

Sembra inoltre emerso che Aula utilizzerà i SoC Mariko di NVIDIA, già adoperati da Switch da un paio di anni, visto che il chip dedicato al 4K potrebbe quindi essere inserito solo nel dock della console. Infine, vi sarebbe ovviamente la totale compatibilità coi giochi Switch già usciti sul mercato, con un occhio di riguardo con quelli attesi nel corso dei prossimi mesi.

Al momento in cui scriviamo, la Casa di Mario non ha né confermato né smentito l’indiscrezione, archiviabile quindi come una semplice voce di corridoio (per ora, perlomeno).

Lo scorso ottobre un report proveniente dalla Cina dava Nintendo Switch Pro in grado di godere di un display Mini-LED (altra notizia mai confermata da fonti ufficiali). La console dovrebbe uscire all’inizio del 2021, ossia solo quando l’entusiasmo per il lancio di PS5 e Xbox Series X dovrebbe essersi esaurito. Vi terremo aggiornati non appena Nintendo deciderà di alzare il sipario sulla nuova console.