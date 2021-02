Nintendo Switch supera 3DS, vendite di Wii nel mirino

Nintendo Switch ha raggiunto quota 79.87 milioni di unità vendute al 31 dicembre, come rivelato dalla Grande N alla presentazione dei conti per il Q3 dell’anno fiscale 2021.

Con questo risultato, in meno di quattro anni la console ibrida ha battuto le vendite di Nintendo 3DS, attualmente a 75.94 milioni.

Negli ultimi nove mesi, dal Q1 al Q3, Switch è stata in grado di vendere 24.10 milioni di unità, di cui 16.77 del modello regolare e 7.33 di Lite.

Come osservato dall’analista Daniel Ahmad, nello stesso lasso di tempo (46 mesi) PS4 era a quota 67 milioni e PS2 era intorno ai 69.5 milioni.

The Nintendo Switch has sold in 79.87m units after 46 months on the market.

Here is how it compares to other consoles when launch aligned.

In the same time frame, the PS4 was around ~67m and the PS2 was around ~69.5m. The Wii was just under 75m. pic.twitter.com/ox3NQy8Ye4

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 1, 2021