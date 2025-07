È ormai iniziato il conto alla rovescia per la chiusura definitiva di Anthem, il fallimentare sparatutto online di BioWare che presto non sarà più giocabile da nessun utente, neanche da chi aveva deciso di dargli fiducia e acquistare il gioco.

EA ha infatti annunciato nelle scorse ore l'intenzione di staccare la spina ai server, anticipando che questo avrebbe comportato la morte definitiva del gioco: Anthem è infatti un titolo always-online, il che renderà impossibile accedere ad alcuna modalità single-player dopo la chiusura.

Attualmente non è dunque più possibile acquistarlo, ma gli utenti iscritti a Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon) avranno ancora qualche settimana per provarlo, prima della sua effettiva rimozione da EA Play.

Nonostante non si sia mai trattato di un prodotto di eccelsa qualità, la decisione di rendere totalmente inaccessibile il gioco ricorda molto quanto accaduto con The Crew di Ubisoft: un caso che aveva spinto la creazione della petizione Stop Killing Games, che presto potrebbe essere discussa al Parlamento europeo.

Un tempismo sicuramente clamoroso e che, proprio in virtù di questo prcedente, fa fatica ad essere accettato dalla community, che come segnalato da TheGamer sta chiedendo a EA di ripensarci e rilasciare almeno una patch per sbloccarne l'utilizzo offline.

Il comunicato del publisher aveva lasciato intuire che non ci fosse intenzione di procedere in questa direzione, preferendo piuttosto lasciar "morire" il gioco piuttosto che investire ulteriori risorse solo per accontentare quella che probabilmente considerano solo una minoranza di giocatori.

Ed è probabilmente per questo motivo che purtroppo le richieste avranno poco successo, ma posso solo augurarmi che i vertici di EA si rendano conto dell'importanza di preservare quella che è stata comunque una loro produzione videoludica, facendo un gesto di buona fede che verrebbe sicuramente apprezzato.

Ovviamente al momento è solo una semplice e lontanissima speranza, ma finché il countdown non scadrà ufficialmente non possiamo escludere nulla: vi terremo aggiornati qualora ci fosero eventuali aggiornamenti sul caso.

Ad accendere ulteriormente la rabbia degli utenti è il fatto che BioWare era al lavoro sull'aggiornamento "Anthem Next", che a quanto pare sarebbe stato «fantastico». Tuttavia, il progetto eventualmente fu cancellato, portando all'epilogo che oggi conosciamo bene.