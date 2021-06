Switch Pro, GameStop “anticipa” il vero nome della console

L’E3 2021 costituisce un evento di primaria importanza per la community videoludica (industria compresa) e i fan di Nintendo sperano che sia l’occasione giusta per presentare la tanto vociferata Switch Pro.

La console ibrida della casa di Kyoto ha riscosso un successo al di là di ogni auspicio, compresi i più rosei, e ha rappresentato un vero e proprio riscatto per la casa giapponese dopo il doloroso ciclo vitale di Wii U.

Delle feature che la nuova versione Pro potrebbe avere si è già parlato nel recente passato in seguito a un rumor proveniente da Taiwan, caratteristiche tecniche e risoluzione incluse.

Non è la prima volta che ci troviamo di fronte a un’indiscrezione del genere: solo qualche giorno fa, una notizia analoga era sfuggita a un rivenditore francese, responsabile di aver inserito per errore la console nel suo catalogo.

Oggi, a 48 ore di distanza dalla conferenza di Nintendo nella cornice dell’E3 2021, arrivano ulteriori notizie sul fantomatico nuovo hardware dell’azienda nipponica e, nello specifico, sul nome.

Va considerato che i rumor si susseguono ormai da settimane, con una larga fetta di utenti pronti a scattare per ogni nuovo aggiornamento sui canali ufficiali della grande N.

Il nuovo leak arriva da GameStop, che avrebbe involontariamente inserito un riferimento alla nuova console in un listino relativo alle valutazioni delle console (via GameRant).

L’immagine sottostante, proveniente dalla versione americana del sito, testimonia quanto appena detto, com’è possibile notare nelle tre righe sulla sinistra:

Si tratta di una promozione relativa all’importo (in dollari) che GameStop pagherà nel caso in cui gli utenti decidano di “sacrificare” una delle loro console per ottenerne una nuova.

La catena americana fornirà 50 dollari in più a tutti i videogiocatori che opteranno per l’acquisto di Switch Lite, Xbox Series X|S e New Nintendo Switch, come dichiarato nel listino.

Sarebbe dunque questo il nome della tanto bramata Switch Pro? Guardando al recente passato dell’azienda (New Nintendo 3DS XL, New Nintendo 2DS XL), non sembra un’ipotesi da scartare a prescindere.

Non resta che attendere le ore 18:00 italiane di martedì 15 giugno per sapere tutta la verità e conoscere gli annunci che Nintendo ha in serbo per i fan.

La console è stata aggiornata di recente, e molti utenti stanno riscontrando l’errore 2123-1502. Se è successo anche a voi e vi state chiedendo cosa significa, vi abbiamo già fornito la risposta.

L’E3 porta sempre con sé una serie di corpose indiscrezioni, l’ultima delle quali vorrebbe Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft, prossimo all’arrivo sull’ibrida di Nintendo.

Se vi state interrogando sul futuro dell’azienda giapponese e vi state chiedendo quale potrebbe essere il ruolo di un’eventuale Switch Pro negli anni a venire, il nostro speciale è qui per chiarirvi le idee.