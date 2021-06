Nintendo Switch ed errore 2123-1502: cosa significa e cosa fare

In seguito all’aggiornamento 12.0.3 di Nintendo Switch diffuso pochi giorni fa, che ha avuto un rollout complicato proprio a causa di alcuni problemi relativi al supporto SDXC e all’abilitazione delle connessioni di rete, diversi utenti stanno segnalando di incorrere in problematiche con il download di giochi da Nintendo eShop.

I giocatori in questione vanno infatti incontro al codice di errore 2123-1502, che invita a riprovare ad avviare il download e mostra una “x” sopra l’icona del gioco che si intendeva installare. Riprovando la procedura, tuttavia, si incappa di solito a ripetizione nel medesimo errore, ritrovandosi di fronte a una schermata che invita a visitare la pagina di supporto di Nintendo.

Tuttavia, anche accedendo alla pagina di supporto per l’errore 2123-1502, dove vengono suggerite alcune soluzioni che potete vedere a questo link, il problema non purtroppo viene risolto.

Il riavvio della console, infatti, non ha portato ad arginare il difetto, secondo i nostri test; allo stesso modo, il problema rimane invariato cambiando connessione e anche ripulendo la cache della console come indicato in questa procedura suggerita da Nintendo.

I colleghi del sito Eurogamer.net segnalano che Nintendo USA e il suo servizio clienti sono a conoscenza del problema e la compagnia sta lavorando per arginarlo. Nel frattempo, purtroppo, la sola soluzione possibile è andare per tentativi.

Alcuni utenti hanno segnalato di essere riusciti a far partire correttamente un download dopo aver impostato manualmente il DNS, ma anche su questa soluzione la community e discorde e non sembra funzionare per tutti.

Nel nostro caso, il problema si è risolto spontaneamente dopo numerosi tentativi, con il download che si è avviato correttamente dopo (almeno) una cinquantina di tentativi andati a vuoto. Vi raccomandiamo quindi di continuare a tentare per vedere se, con un po’ di insistenza, il problema rientra senza costringervi a tentare cambiamenti nell’impostazione del DNS.

Sulle pagine di SpazioGames vi aggiorneremo quando Nintendo si esprimerà ufficialmente in merito all’errore 2123-1502 e vi segnaleremo tutti i futuri rollout di nuovi aggiornamenti di sistema per la console.