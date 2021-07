Switch OLED presa d’assalto dai bagarini: prezzi già alle stelle

Non soddisfatti delle vendite a prezzo maggiorato di PS5 e Xbox Series X, i bagarini sembrano aver messo nel mirino anche Nintendo Switch OLED, l’ultimo modello della console ibrida della grande N.

Nonostante questa versione non presenti enormi modifiche rispetto al modello originale di Nintendo Switch, c’è sicuramente grande interesse da parte dei fan per alcune delle novità apportate, tra cui quella più significativa è sicuramente lo schermo OLED, come indicato dal nome del modello stesso.

Per il resto, pregi e difetti della console sono rimasti praticamente invariati: Switch OLED si porterà dietro un problema storico, che non è mai stato risolto davvero fin dal day-one.

Anche per questo motivo, la stessa Nintendo ha voluto sconsigliarne l’acquisto ai possessori dell’originale, a meno che non siano davvero interessati alle novità introdotte.

Le dichiarazioni della grande N non sembrano però aver sortito alcun effetto sui bagarini: come riportato da Nintendo Life, la nuova console è stata già presa d’assalto sul mercato inglese.

Nonostante il prezzo ufficiale per il territorio britannico sia di 309.99 sterline, una ricerca tra i rivenditori di terze parti online dimostra come ci siano già persone pronte a rivendere il prossimo modello di Nintendo Switch a prezzi folli.

Un’inserzione su eBay in particolare, che nel momento in cui scriviamo questo articolo è ancora online e visibile a questo indirizzo, mostra Nintendo Switch OLED in vendita a 800 sterline, che corrispondono a circa 930 euro.

Il venditore mostra come immagine del prodotto, come prova del fatto che presto sarà in possesso del prodotto, uno screenshot dalla catena inglese GAME con il suo pre-ordine, pur avendo censurato accuratamente i dati sensibili.

Non si tratta però dell’unica inserzione disponibile, pur essendo probabilmente quella con il prezzo più elevato: una ricerca rapida su eBay vi permetterà di trovare una grande quantità di bagarini disposti a vendere la propria console pre-ordinata anche a cifre quasi raddoppiate.

Naturalmente il nostro consiglio, nel caso siate interessati a Switch OLED, è di non acquistarla a prezzi superiori a quanto richiesto da Nintendo, per evitare di alimentare un mercato che ha già messo in parecchia difficoltà PS5.

Se volete sapere quanto costa davvero, è stato svelato ufficialmente il prezzo italiano: il nostro suggerimento è dunque quello di acquistare la console solo da rivenditori ufficiali.

Si tratta di un avvertimento che ha dato anche GameStop Italia per la vicenda PS5 e che, conseguentemente, è altrettanto valido anche per quanto riguarda Nintendo Switch OLED, con la speranza che non si arrivi a quei livelli.

Tuttavia, nonostante gli avvertimenti, quello dei bagarini è un mercato sempre più florido: su un solo sito sono state registrate vendite impressionanti.