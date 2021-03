PS5, GameStop Italia attacca i bagarini: “non pagate sovrapprezzi inutili”

In vista del rientro delle PS5 sul mercato, GameStop Italia ha deciso di prendere posizione ed attaccare duramente i bagarini, che stanno approfittando dell’elevata domanda di console per rivenderle a prezzo maggiorato.

La catena di negozi in questi giorni sta organizzando dei veri Click Day, in cui gli utenti possono collegarsi al sito e tentare di portare a casa una PS5.

L’ultimo di questi si è svolto ieri pomeriggio, e le console sono andate inevitabilmente a ruba nel giro di pochi minuti.

Tuttavia, l’azienda ha notato un incremento sospetto dei bundle PS5 messi in vendita su altri mercati ed ha dunque deciso di avvertire gli utenti con un post sulla propria pagina Facebook ufficiale.

GameStop avverte gli utenti di non acquistare PlayStation 5 dai bagarini.

GameStop Italia infatti afferma di avere notato alcune persone acquistare le PS5 solo per rivenderle a prezzo maggiorato, sconsigliando ai propri utenti di acquistare da tali persone per evitare «truffe e sovrapprezzi inutili».

La catena ha in seguito voluto rassicurare tutti sul fatto che le PlayStation 5 continueranno ad arrivare nei prossimi giorni:

«Noi non approviamo questo tipo di rivendita e purtroppo non possiamo evitare che le console che vendiamo vengano vendute da altre parti, vi confermiamo che avremo console disponibili per la vendita ogni settimana».

Inoltre, se gli utenti non dovessero farcela, basterà che comunque si iscrivano al sito e verranno avvertiti via mail quando le prossime PS5 verranno messe in vendita.

Una mossa sicuramente apprezzata, ed anche noi non mancheremo certo di tenervi aggiornati ogni volta che le PlayStation 5 torneranno in vendita, sia su GameStop che su altri portali online.

Quello dei bagarini è un problema talmente grande per l’industria al punto da aver interessato anche alcuni governi, tra cui quello inglese, che stanno studiando mosse per fermare il fenomeno.