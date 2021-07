Switch OLED, Nintendo sconsiglia l’acquisto (ma c’è un perché)

L’annuncio di Nintendo Switch OLED ha colto di sorpresa sia gli addetti ai lavori che i fan, nonostante le voci su un nuovo modello della console ibrida fossero nell’aria da tempo.

L’ultimo modello di Nintendo Switch è stato infatti annunciato circa due giorni fa con un trailer a sorpresa, nel quale sono stati svelati i dettagli di questa nuova piattaforma.

A differenza di quanto inizialmente anticipato, non ci saranno grosse modifiche rispetto all’hardware di base: una dimostrazione, come abbiamo sottolineato in un nostro speciale, che Nintendo ritiene che squadra che vince non si cambia.

A causa di questa scelta, Nintendo Switch OLED si porterà dietro anche un difetto storico legato ai Joy-Con, che non è stato ancora risolto.

Proprio tenendo conto di queste decisioni, il marketing manager di Nintendo ha voluto rispondere nuovamente ai fan che erano curiosi di sapere se, oltre al nuovo schermo, sarebbero state apportate ulteriori migliorie ai giochi.

Come riportato da GameSpot, JC Rodrigo ha dunque cercato di fare chiarezza su Twitter, rispondendo a quanti gli domandavano, in particolare, se i titoli sarebbero stati in grado di girare meglio sul nuovo modello.

La sua risposta lascia poco spazio a dubbi, arrivando perfino a sconsigliare l’acquisto della console se è solamente a questo che gli utenti sono interessati:

Nope. Not what’s for. Stick with the current one if you’re not digging the screen. — JC Rodrigo (@JCRodrigo_) July 6, 2021

«Tenetevi il modello attuale [di Nintendo Switch] se non vi interessa lo schermo».

La caratteristica principale del nuovo modello di Nintendo Switch, come evidenziato dal nome stesso, è infatti il nuovo schermo OLED, che sarà anche più grande rispetto a quello del modello originale.

Tuttavia, l’output non è stato migliorato, né sono state apportate sostanziali modifiche all’hardware: Nintendo ci tiene dunque a sottolineare come possa non essere una buona idea acquistare Switch OLED se già si possiede la console originale, a meno che non vi interessino particolarmente le novità apportate.

Nella giornata di ieri abbiamo finalmente appreso il prezzo di Nintendo Switch OLED, che sarà in linea con le cifre precedentemente diffuse.

L’annuncio ha lasciato un po’ di amaro in bocca ai fan che si aspettavano la chiacchierata Switch Pro, che subito dopo se la sono presa con la stampa.

L’analista che ne ha anticipato l’esistenza ha però rilanciato l’indiscrezione, sottolineando come Switch Pro in realtà esista ancora e potrebbe uscire nel 2022.