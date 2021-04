Switch, l’aggiornamento 12.0.0 ha aggiunto una feature molto richiesta?

Continuano ad emergere interessanti dettagli sull’aggiornamento 12.0.0 di Nintendo Switch, rilasciato a sorpresa e misteriosamente pochi giorni fa.

L’update ufficialmente serviva solo a sistemare un errore fastidioso relativo alla sincronizzazione dei salvataggi con il cloud, ma sembrava davvero troppo poco se collegato alla numerazione del firmware e, per questo motivo, i dataminer hanno iniziato ad indagare approfonditamente.

Ieri vi abbiamo riportato ad esempio un segreto già scoperto all’interno di questo aggiornamento, che includerebbe la possibilità di aggiornare la dock, nascondendo contemporaneamente anche un possibile indizio sull’arrivo di Nintendo Switch Pro.

Oggi attraverso Nintendo Life apprendiamo invece una nuova possibile feature molto richiesta dagli utenti e misteriosamente nascosta anch’essa: l’aggiornamento 12.0.0 avrebbe infatti aggiunto il supporto all’audio bluetooth.

Le informazioni sono state diffuse online dall’utente OatmealDome su Twitter, che appunto evidenzia come all’interno di questa patch sia stata aggiunta la compatibilità con i driver bluetooth.

Al momento infatti l’unico moto di poter utilizzare una cuffia bluetooth su Nintendo Switch è sfruttando un adattatore apposito: questo aggiornamento riuscirebbe quindi a risolvere potenzialmente il problema.

Tuttavia al momento non è ancora del tutto chiaro se questa caratteristica verrà mai sfruttata e, se la risposta è affermativa, in quale modo sarà implementata.

Come sottolineato dall’utente stesso, è evidente che deve esserci una ragione ben precisa dietro questa decisione, dunque non ci resta che aspettare novità in merito ed eventuali conferme ufficiali.

Resta sempre aperta l’ipotesi che questa feature sia anch’essa collegata al possibile modello Pro della console, che sappiamo dovrebbe supportare il DLSS e migliorare i giochi già usciti.

