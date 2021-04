Nintendo Switch, disponibile aggiornamento 12.0.0: ecco cosa cambia

Durante la giornata odierna, a sorpresa, su Nintendo Switch è stato rilasciato un nuovo aggiornamento di sistema, che porta il firmware della console alla versione 12.0.0.

Anche se il passaggio a questa nuova versione aveva fatto pensare a cambiamenti importanti in arrivo, si tratterebbe di un semplice update rilasciato per sistemare un bug abbastanza fastidioso per alcune persone.

Non si tratterebbe dunque di un modo di preparare il terreno per l’eventuale nuova Switch Pro, di cui al momento sapremmo già caratteristiche e prezzo ma non quando verrà svelata ufficialmente.

Come riportato da DualShockers, su Nintendo Switch era infatti presente un errore molto fastidioso che, se incontrato, avrebbe potuto disattivare il backup automatico di salvataggi sul cloud della console.

L'aggiornamento 12.0.0 risolve un errore relativo al backup dei salvataggi online.

L’account giapponese di Nintendo ha infatti riportato in un tweet, tradotto poi dai nostri colleghi, che questo update serve unicamente a sistemare questa rarissima problematica, che era possibile incontrare durante il completamento del trasferimento online dei salvataggi dalla console al cloud.

La cifra assegnata alla versione del firmware di Nintendo Switch aveva fatto presagire possibili cambiamenti in vista, ma sembra proprio che non sia stato questo il caso.

Ovviamente questo non esclude a prescindere che Nintendo non possa avere introdotto possibili feature segrete nel codice del sistema, ma vi suggeriamo di non volare troppo con la fantasia dato che non è stato ancora segnalato nulla del genere.

Naturalmente continueremo a tenervi aggiornati nel caso dovessero emergere ulteriori novità, relative a questo o ulteriori aggiornamenti.

Attualmente sappiamo che Switch Pro non solo dovrebbe girare in 4K e supportare il DLSS, ma dovrebbe anche essere in grado di «migliorare» i giochi usciti precedentemente, se adeguatamente supportati.

Nell’attesa, un ingegnere ha deciso di realizzare per davvero una console Nintendo Switch che supporta il 4K, ma lunga quasi due metri e che pesa trenta chili.