Nintendo Switch, scoperto un “segreto” nascosto nell’aggiornamento 12.0.0

Ieri vi abbiamo segnalato che Nintendo ha rilasciato a sorpresa un nuovo aggiornamento di sistema per Switch, che ha portato il firmware della console alla versione 12.0.0.

L’update serviva, ufficialmente, a risolvere unicamente un bug molto fastidioso che poteva capitare durante la sincronizzazione dei salvataggi con il cloud.

Avevamo però sottolineato come fosse strano aver riservato questa numerazione ad un firmware che sistemava solamente un errore di sistema e sul fatto che poteva esserci la possibilità che Nintendo avesse nascosto qualche altra feature interessante.

Secondo quanto riportato da Nintendo Everything, è stato effettivamente così: l’aggiornamento 12.0.0 ha incluso una interessante novità che permette di aggiornare la dock di Nintendo Switch.

Una feature decisamente curiosa, dato che come accessorio la dock non è effettivamente nulla di così speciale: il tempismo di questa feature è dunque molto sospetto.

Ha avuto le stesse sensazioni anche l’utente Twitter OatmealDome, che ha riportato l’impostazione che si chiama «is_crda_fw_update_supported» per indicare eventuali aggiornamenti firmware.

Il mistero è presto svelato: crd è un diminutivo di cradle, che sta ad indicare la dock di Nintendo Switch, mentre la a finale indicherebbe invece Aula, il nome in codice che secondo i rumor sarebbe stato assegnato a Switch Pro.

[Nintendo Switch Firmware Update]

About my earlier tweet about update 12.0.0 being able to upgrade the dock firmware…

There is also this setting:

"is_crda_fw_update_supported"

"CrdA" = Cradle (Dock) for Aula. Aula is the codename for the new model.

(Thanks to @hexkyz!) https://t.co/USSPCbG20q pic.twitter.com/gwsOZdmg6b

— OatmealDome (@OatmealDome) April 6, 2021