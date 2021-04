Un’esclusiva Nintendo Switch uscirà su PC nel 2021?

Un’esclusiva Nintendo Switch lanciata nel 2020 potrebbe arrivare molto presto anche su PC, come rivelato oggi da un documento interno proveniente da Thunderful Group.

Una giornata, quella di oggi, che ha già visto arrivare l’ufficialità di un’esclusiva PlayStation attualmente in cantiere per PC via Steam.

Il mondo PC sembra avere l’intenzione di continuare a pescare da quello console e in questo caso specifico dall’ibrida della Grande N.

Un caso simile si era infatti già verificato con Daemon X Machina, con l’action a base di mecha pubblicato su PC un anno dopo il day one per Switch.

Stavolta, si parla di Deadly Premonition 2 A Blessing in Disguise, seguito dell’acclamata sleeper hit dall’ambito survival horror distribuito al giorno uno solo sulla console di Nintendo.

Secondo i documenti interni di Thunderful Group, precisamente a pagina 18, l’ultimo titolo di Swery65 con una declinazione open world sarebbe in calendario su Steam per il 2021.

Non vengono svelati altri particolari, sebbene per il momento non sembrerebbero previsti altri client su PC e parrebbe che della nuova versione se ne stia occupando la stessa Toybox.

L’approdo del survival horror su PC proseguirebbe il legame del franchise con il mondo multipiattaforma, chiudendo la sua fugace apparizione come esclusiva su Switch.

Nella nostra recensione di Deadly Premonition 2 vi abbiamo spiegato come si tratti di una produzione «claudicante», pur mantenendo l’appeal unico della saga.

«Il titolo Toybox è disastroso a livello tecnico, derivativo nelle meccaniche di gioco e difficilmente proponibile a tutti coloro che si siano avvicinati ai videogiochi nel corso dell’ultima generazione di console», ci ha raccontato il nostro Gianluca Arena.

«D’altro canto, è latore di un’atmosfera ed un fascino unici, che solo il folle tocco di Swery riesce a dare, e risulterà ossigeno puro che tutti coloro che sono cresciuti a pane e cinema o che hanno amato serie tv come Twin Peaks, True Detective o X-Files».

Attorno al gioco era sorto un piccolo grande caso legato a delle offese sessuali (a quanto sembra, involontarie), che sono state poi corrette tramite una rapida patch.