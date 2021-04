Gioco gratis disponibile a sorpresa per gli abbonati Switch Online

A sorpresa Nintendo ha annunciato un nuovo gioco gratis disponibile già da oggi per il download ed in esclusiva per gli abbonati al servizio Switch Online.

Si tratta di Pac-Man 99, un battle royale creato da Bandai Namco, ispirato a Tetris 99 e che arriva in sostituzione di Super Mario Bros. 35, rimosso dallo store insieme a Super Mario 3D-All Stars il 31 marzo.

In questa variante del classico arcade, 99 giocatori dovranno affrontarsi contemporaneamente online per vedere chi riuscirà a resistere il più a lungo, ma potrà esserci solo un vincitore, chiamato il Pac-One.

40 anni dopo l’uscita del titolo originale potremo dunque rigiocare a Pac-Man in una veste completamente unica e già apprezzata su altri titoli resi disponibili su Nintendo Switch.

Pac-Man 99 è il battle royale ispirato a Tetris 99 disponibile in esclusiva su Switch Online.

Per poter mandare attacchi sarà necessario mangiare quanti più fantasmi possibile: in nostro aiuto arriverà anche la possibilità di evocare letteralmente dei treni fantasma, che dopo aver mangiato una delle pillole speciali ci permetterà di scatenare attacchi devastanti.

Potete ammirare dettagliatamente Pac-Man 99 nel trailer di annuncio diffuso oggi da Nintendo:

Pac-Man 99 sarà reso disponibile a partire dalle 3 del mattino di domani, ma avete già la possibilità di scaricarlo ora per essere pronti dal lancio e dimostrare di essere i migliori!

Avrete inoltre la possibilità di acquistare temi personalizzati per renderlo più simile al vostro classico Namco preferito, come Dig Dug, Galaga e Xevious: cambieranno non solo la grafica ma anche gli effetti sonori.

Potete scoprire ulteriori dettagli su questo nuovo titolo visitando la pagina ufficiale dello store Nintendo.

Tetris 99 ha rappresentato una ovvia fonte di ispirazione per questo gioco: una rappresentazione unica del puzzle game che è stata apprezzata molto anche dal creatore del titolo originale.

I quarant’anni della storica mascotte di Namco sono stati celebrati in Giappone non solo con questo battle royale, ma anche con delle particolarissime bottiglie di sakè.