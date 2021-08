Svelati i finalisti dell’Eurovision dei videogiochi: c’è un titolo italiano

L’Eurovision Song Contest 2021 si è concluso con la vittoria dei Måneskin, gruppo rock nostrano che è riuscito nell’ardua impresa di riportare la musica italiana al centro del palcoscenico europeo.

Un altro pezzo di Italia, stavolta relativo al settore videoludico, sarà presente tra i finalisti di Euro Play 2021, evento incluso nella cornica della Gamescom 2021.

Per assicurarvi di non perdere nessuna delle conferenze (all’ora italiana), non dovete fare altro che tenere d’occhio il nostro calendario, nel quale abbiamo raccolto tutti gli appuntamenti fondamentali.

Anche l’evento Xbox, dopo quanto di buono fatto in occasione dell’E3 2021, è stato definitivamente confermato e da qualche giorno ne è stata svelata la data.

A prendere parte al contest ci saranno 10 concorrenti, rappresentati da altrettanti giochi in corso di sviluppo su tutto il territorio europeo.

Euro Play, anche noto come “l’Eurovision dei videogiochi“, si concluderà con il voto del pubblico, che verrà chiamato a decidere qual è il miglior titolo ancora non pubblicato tra quelli selezionati.

A seguire, la lista dei 10 finalisti, riportata anche da VGC, tra i quali c’è, come già accennato, anche l’Italia:

Belarus Beyond The Thaw

You Suck At Parking

The Unliving

The Smurfs Mission Vileaf

Batora Lost Haven

Bear And Breakfast

Ripout

The Occultist

Wild Planet

Sketch Crawler

Le nazioni partecipanti sono, in ordine di elenco, Bielorussia, Belgio, Cipro, Francia, Italia, Romania, Serbia, Spagna, Svizzera e Ucraina.

A rappresentare il nostro paese ci penserà Batora Lost Haven, action RPG di Stormind Games pubblicato da Team17 e atteso per il 2022.

Nel gioco impersoneremo una giovane ragazza che dovrà salvare la Terra facendo affidamento sui suoi poteri fisici e mentali.

L’appuntamento con Euro Play 2021 è per il 26 agosto, e a questo punto non ci resta che fare i nostri migliori auguri al team di Stormind Games per questa importante competizione.

