Lo Zelda tutto italiano ha una data di uscita (ed è vicinissima)

In occasione del rilascio di un trailer nuovo di zecca apparso online durante la giornata di oggi (che trovate poco sotto), è stato confermato che Baldo The Guardian Owls sarà presto reso disponibile.

Il gioco, ispirato ai capitoli classici della saga di The Legend of Zelda, vedrà infatti la luce a partire dal prossimo 27 agosto.

Baldo sarà davvero utile a ingannare l’attesa per The Legend of Zelda Breath of The Wild 2, tra i più attesi in assoluto malgrado sia ancora privo di una data di uscita ufficiale.

L’atteso sequel è infatti tornato a mostrarsi in un nuovo trailer per l’E3 2021, e le teorie dei fan su ciò che potrebbe attenderci nella prossima avventura hanno già iniziato a diffondersi a macchia d’olio.

Il titolo sviluppato dagli italiani di Naps Team vanta anche una palese somiglianza alle opere realizzate dallo Studio Ghibli, ossia lo studio cinematografico di film d’animazione giapponese fondato da Hayao Miyazaki.

Baldo The Guardian Owls sarà in ogni caso disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, e Apple Arcade.

La descrizione del gioco sulla pagina ufficiale Steam recita:

Avventurati in un territorio magico, pieno di misteri da svelare. Baldo: The Guardian Owls è ricco di enigmi impegnativi da risolvere e segrete complesse da esplorare. Vesti i panni di Baldo e attraversa questo appassionante mondo aperto, in cui incontrerai tantissimi personaggi bizzarri e indimenticabili, per decifrare la misteriosa profezia e sfidare il tuo destino. Un’avventura deliziosamente fantasiosa ed emozionante, in cui dovrai scoprire nuove città e i loro caratteristici abitanti, combattere contro nemici feroci, trovare templi nascosti e collezionare oggetti comuni o magici per ottenere nuove armi potenti o svelare la miriade di segreti di questo strano territorio.

Anche il primo Breath of the Wild è ancora molto giocato, tanto che un giocatore è finalmente riuscito ad aprire un forziere rimasto “sigillato” sin dal Day One.

Ma non solo: un mese fa altri utenti avevano scoperto un metodo per raggiungere un altro forziere nascosto.

Infine, c’è anche chi è infatti riuscito a replicare una delle feature mostrate nel sequel con un bug (e il risultato è sorprendente).