Daymare 1994 Sandcastle è il prequel dell’horror italiano (ed esce presto)

Invader Studios e il publisher Leonardo Interactive hanno annunciato Daymare 1994 Sandcastle, prequel del survival horror Daymare 1998.

Daymare 1998 ha fatto il suo debutto nel 2019 ed è già pronto a ricevere un nuovo capitolo, che nello specifico ne racconterà gli antefatti.

L’horror era nato come remake di Resident Evil 2 ma, dopo una breve disputa, Invader Studios aveva “ceduto” l’onere del rifacimento a Capcom, che aveva ringraziato tra l’altro inserendo lo studio italiano nei titoli di coda del gioco.

Il primo Daymare era stato lanciato inizialmente solo su PC, dove ne avevamo apprezzato la pulsione verso il mondo dell’old school.

Con Daymare 1994 Sandcastle, Invader Studios vuole portare avanti il suo filone vecchia scuola, approfondendo la storia della H.A.D.E.S.

Sandcastle ci metterà nei panni dell’agente speciale Dalila Reyes, ex spia governativa ora al servizio dell’agenzia in missione in un’avanzato centro di ricerca sperimentale negli Stati Uniti.

Queste le sue principali caratteristiche, come descritte su Steam:

Nuovi personaggi e grandi ritorni – prendi parte alla segretissima missione “Sandcastle” vestendo i panni della protagonista principale di gioco, l’agente speciale H.A.D.E.S. Dalila Reyes, e ricostruisci il passato di alcuni dei personaggi più amati di Daymare: 1998.

– prendi parte alla segretissima missione “Sandcastle” vestendo i panni della protagonista principale di gioco, l’agente speciale H.A.D.E.S. Dalila Reyes, e ricostruisci il passato di alcuni dei personaggi più amati di Daymare: 1998. Nemici letali e spaventosi – combatti, uccidi e smembra i nuovi nemici che si frapporranno tra te e la risoluzione della sua missione, così spaventosamente intelligenti, aggressivi e realistici in ogni dettaglio.

– combatti, uccidi e smembra i nuovi nemici che si frapporranno tra te e la risoluzione della sua missione, così spaventosamente intelligenti, aggressivi e realistici in ogni dettaglio. Interfaccia rinnovata – il D.I.D. è tornato, anche se in una maniera del tutto nuova. Gestisci inventario, munizioni ed oggetti salute direttamente dalla nuova interfaccia di gioco mai così semplice ed intuitiva.

– il D.I.D. è tornato, anche se in una maniera del tutto nuova. Gestisci inventario, munizioni ed oggetti salute direttamente dalla nuova interfaccia di gioco mai così semplice ed intuitiva. Occhio allo Scanner – grazie all’innovativo dispositivo installato sul braccio di Reyes, potrai analizzare porzioni di ambientazioni e rivelare così nuovi puzzle da risolvere, raccogliere documenti segreti e scovare collezionabili nascosti!

– grazie all’innovativo dispositivo installato sul braccio di Reyes, potrai analizzare porzioni di ambientazioni e rivelare così nuovi puzzle da risolvere, raccogliere documenti segreti e scovare collezionabili nascosti! Puzzle ambientali – spesso la soluzione è proprio davanti ai tuoi occhi! Cerca tutti gli indizi e risolvi gli enigmi ambientali per ottenere risorse e collezionabili.

– spesso la soluzione è proprio davanti ai tuoi occhi! Cerca tutti gli indizi e risolvi gli enigmi ambientali per ottenere risorse e collezionabili. Sei sicuro che sia morto? – in Daymare: 1994 Sandcastle preparati ad affrontare i nemici più aggressivi e coriacei che tu abbia mai visto. E soprattutto… anche quando sarai certo di averli uccisi, scoprirai come questi possano ritornare in una forma tutta nuova ed ancora più letali di prima!

– in Daymare: 1994 Sandcastle preparati ad affrontare i nemici più aggressivi e coriacei che tu abbia mai visto. E soprattutto… anche quando sarai certo di averli uccisi, scoprirai come questi possano ritornare in una forma tutta nuova ed ancora più letali di prima! Grafica, effetti sonori e colonna sonora immersivi e mozzafiato – grazie alla potenza di Unreal Engine 4, preparati a vivere la più terrorizzante delle esperienze!

– grazie alla potenza di Unreal Engine 4, preparati a vivere la più terrorizzante delle esperienze! Back to the 90’s… again! – se hai amato l’effetto nostalgia di Daymare: 1998, in Daymare: 1994 Sandcastle ti sembrerà di vivere e giocare un film action/horror tipicamente anni ‘90. Preparati a tornare indietro nel tempo tra tributi, citazioni ed un’atmosfera spaventosamente credibile e dal sapore retrò.

– se hai amato l’effetto nostalgia di Daymare: 1998, in Daymare: 1994 Sandcastle ti sembrerà di vivere e giocare un film action/horror tipicamente anni ‘90. Preparati a tornare indietro nel tempo tra tributi, citazioni ed un’atmosfera spaventosamente credibile e dal sapore retrò. Freeze! – Le bocche da fuoco non mancheranno di certo, ma preparati ad equipaggiare una delle armi più innovative e potenti mai create: il Frost Grip!

ATTENZIONE: potrebbe contenere azoto liquido.

– Le bocche da fuoco non mancheranno di certo, ma preparati ad equipaggiare una delle armi più innovative e potenti mai create: il Frost Grip! ATTENZIONE: potrebbe contenere azoto liquido. Veterano o matricola – scegli la difficoltà di gioco più adatta a te in base alle abilità di combattimento ed alla tua esperienza con i survival horror. In ogni caso, sarà dura per i deboli di cuore!

Il lancio del seguito di Daymare 1998 è in programma per il 2022 su una pletora di piattaforme, che stavolta includeranno fin dal day one PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S e Xbox One.

Non si tratta del debutto del franchise su console, dal momento che, seppur con un anno di attesa in più, anche il titolo originale vi era approdato.

In occasione del lockdown dello scorso anno, proprio a ridosso di quel lancio, Invader Studios aveva deciso di donare 10.000 copie per aiutare a passare del tempo nella sicurezza di casa propria.

Naturalmente, non erano mancati incroci con il materiale d’ispirazione, con un personaggio di Daymare 1998 giocabile in Resident Evil 2 grazie ad una mod.