Super Smash Bros Ultimate, si chiude un’era: disponibile l’ultimo personaggio

Il giorno tanto atteso dalla community di Super Smash Bros Ultimate è infine arrivato: da oggi è disponibile l’ultimo personaggio giocabile del picchiaduro Nintendo, che arriva da una saga molto importante.

Naturalmente stiamo parlando di Sora, protagonista della serie Kingdom Hearts e che rappresenta l’ultimo combattente del secondo Fighter Pass, oltre ad essere l’ultimo DLC che sarà rilasciato su Super Smash Bros. Ultimate.

Il reveal di Sora ha infatti rappresentato l’ultima diretta di Masahiro Sakurai per questo titolo, con lo storico creatore che adesso potrà pensare ad un meritato riposo.

L’annuncio è stato accolto con entusiasmo con i fan, che hanno celebrato un arrivo che sembrava impossibile fino a pochi giorni fa, perfino per gli addetti ai lavori.

A partire da oggi 19 ottobre, Sora è ufficialmente disponibile su Super Smash Bros Ultimate, accompagnato dalla patch 13.0.0: un numero che probabilmente non è stato scelto per caso, dati i riferimenti con la saga cross-over dal quale arriva il nuovo combattente.

Il personaggio fa parte del secondo Fighter Pass ed era il combattente più richiesto dalla community, durante un sondaggio relativo alle versioni Wii U e 3DS. Chiunque abbia acquistato il season pass, non dovrà fare altro che aggiornare il gioco per iniziare a giocare nei suoi panni: naturalmente è anche acquistabile separatamente, per coloro non fossero interessati a tutti gli altri nuovi arrivati.

Come riportato da Nintendo Life, il creatore della serie Masahiro Sakurai ha voluto annunciare su Twitter proprio la disponibilità del personaggio, sottolineando di augurarsi che piaccia ai fan.

Sora is now available for download!

I hope you all enjoy.#SmashBrosUltimate ソラ、配信開始!!

お楽しみください。#スマブラSP pic.twitter.com/eSqcLmWA3D — 桜井 政博 / Masahiro Sakurai (@Sora_Sakurai) October 19, 2021

L’arrivo di Sora rappresenta a tutti gli effetti anche la «fine» di Super Smash Bros Ultimate, dato che Sakurai ha già chiarito in più occasioni che non saranno disponibili ulteriori personaggi.

La data odierna servirà a tutti gli effetti anche per celebrare un crossover da sogno, che è riuscito a includere un incredibile cast di personaggi, rappresentati degnamente anche dalle rispettive colonne sonore e scenari.

Ovviamente, questo non significa che il supporto a Smash sia terminato: il team si concentrerà a tenere d’occhio il gioco e bilanciarlo qualora si rivelasse necessario. A tal proposito, al seguente indirizzo potete consultare il changelog completo della patch 13.0.0.

Ricordiamo che Sora non è l’unico personaggio iconico arrivato tramite i DLC: uno dei nuovi arrivi più impressionanti è stato infatti Steve di Minecraft, per il quale sono stati necessari ben 5 anni di trattative.

È dunque plausibile pensare che anche le trattive con Disney per l’inclusione di Sora non siano state affatto semplici: in ogni caso, l’occasione è stata utile per svelare l’arrivo dell’intera saga di Kingdom Hearts su Switch.

Non ci saranno dunque nuovi personaggi per Smash Ultimate, con buona pace di chi avrebbe voluto vedere personaggi come Dante: l’iconico cacciatore di demoni è comunque giocabile, ma solo come costume Mii.