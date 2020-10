Ci sono voluti 5 anni di trattative per portare Minecraft su Super Smash Bros. Ultimate

Minecraft è il videogioco più venduto di sempre, giocato da 126 milioni di persone ogni mese nonché un’icona pop, e questo di per sé basterebbe a spiegare come mai sia stato introdotto su Super Smash Bros. Ultimate.

Stando a quanto rivelato da uno dei fondatori di Mojang Studios, ora in Coffee Stain, ci sono voluti ben 5 anni di trattative per riuscire a rendere possibile l’annuncio di ieri, con l’introduzione di alcuni dei personaggi più celebrati della serie come Steve, Alex, i Creeper e l’Enderman sul brawler di Nintendo.

3 is not enough. At least five — Kaplan (@Kappische) October 1, 2020

«3 non è abbastanza. Almeno 5», ha raccontato su Twitter Daniel Kaplan, in precedenza responsabile della produzione del gioco.

«Questo è quanto le discussioni sono iniziate, almeno. Non ho idea di quando sia stata avviata l’implementazione», ha aggiunto.

L’annuncio di questa partnership, l’ennesima tra Microsoft e Nintendo dopo Banjo e Kazooie su Super Smash Bros. Ultimate o più recentemente Ori and the Will of the Wisps su Switch, ha diviso la rete tra chi è entusiasta perché fan di Minecraft oppure comunque conscio della sua popolarità, e chi invece avrebbe avuto dei personaggi “più seri” per il picchiaduro.

Di certo, Microsoft è eccitata all’idea di avere i propri personaggi su un gioco della Grande N, come testimoniato dalla reazione dell’account ufficiale Xbox alla notizia.

«Come potremmo non esserlo», ha commentato l’account all’osservazione di un fan secondo cui persino Xbox sarebbe stata entusiasta della notizia. «Smash Bros. è un classico!».

Quanto al gioco in sé, questa settimana arriveranno nuovi particolari e video gameplay che spiegheranno il funzionamento dei personaggi, la cui implementazione ha richiesto cambiamenti importanti al modo in cui vengono elaborati gli scenari del titolo.

Il lancio non ha ancora una data, ma questa non dovrebbe tardare ad arrivare né essere troppo distante.