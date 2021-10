Super Smash Bros Ultimate, seguite qui l’ultima diretta di Sakurai!

Ci siamo, dopo tre anni Super Smash Bros Ultimate arriva alla fine. Oggi si terrà l’ultima diretta dedicata e verrà svelato l’ultimo personaggio.

Il titolo è stato lanciato per Nintendo Switch nel 2018, e fin da subito si è imposto come uno dei più grandi successi dell’ibrida della Grande N.

Già due anni fa Super Smash Bros Ultimate si è guadagnato il titolo di picchiaduro più venduto di sempre, sfidando dei grandi colossi.

E nel suo voler raccogliere personaggi da ogni franchise, si è ritrovato anche a dover lavorare per anni solo per uno dei lottatori aggiuntivi.

Ma oggi, alle ore 16.00 italiane, Masahiro Sakurai condurrà l’ultima diretta di Super Smash Bros Ultimate, in cui verrà presentato anche l’ultimo personaggio del Fighter Pass 2.

Nella live che durerà circa 40 minuti, Sakurai come sempre si occuperà di sviscerare il nuovo lottatore per filo e per segno, dall’estetica al moveset ovviamente.

Vista la composizione del roster di Super Smash Bros Ultimate, a questo punto è difficile fare una previsione perché potrebbe essere letteralmente chiunque.

Di recente, Sakurai su Twitter si è lanciato anche in un teasing che non ha fatto altro che alimentare le fantasie più improbabili.

La traduzione recita, grossolanamente grazie a Google: «Anche se non giochi a “Smash Bros.” se sei interessato, guardalo».

Si potrebbe presupporre che “anche se non giochi a Smash Bros.” possa significare che, in questo caso, il personaggio aggiuntivo potrebbe essere abbastanza famoso da essere conosciuto da tutti, anche da chi non gioca ai videogiochi.

Manca veramente poco per scoprire come chiuderà Sakurai in bellezza il suo lavoro più importante. Titolo che sarà l’ultimo del franchise, almeno per un po’.

Sakurai che è anche un grande appassionato di videogiochi in generale, ed in passato ha anche detto la sua su Cyberpunk 2077.

Chissà che non sia un personaggio molto celebre di un altro videogioco, l’ultimo di Smash, anche se molti nomi sono stati già esclusi.