Kingdom Hearts, tutta la saga arriva su Switch (e su Smash)!

Ci siamo:, Masahiro Sakurai ha svelato l’ultimo personaggio di Super Smash Bros Ultimate ed è Sora, l’eroe di Kingdom Hearts!

Il protagonista della saga fantasy a tema Disney è l’ultimo lottatore del titolo campione di incassi di Nintendo, e chiude il grandioso supporto dato da Nintendo al picchiaduro.

L’annuncio è arrivato durante l’ultima live di Sakurai, dove è stato mostrato in azione il personaggio nel gioco.

Il franchise di Square Enix era già stato protagonista delle ultime Olimpiadi in un certo senso, quando la colonna sonora di Kingdom Hearts ha accompagnato l’ingresso degli atleti.

Quindi, al grido di “Ci sono proprio tutti!” che è stato il motto dell’ultimo capitolo di Smash, Sora si unisce al già affollatissimo roster dei personaggi.

E Sora non sarà protagonista solo come combattente numero 89 del picchiaduro, perché la sua intera saga arriverà su Nintendo Switch.

Lo ha annunciato Sakurai durante la diretta, al quale ha fatto eco Nintendo stessa su Twitter.

Qui sotto, intanto, trovate l’ormai classico trailer di presentazione del personaggio:

Tutta la saga sarà giocabile su Switch, per la precisione:

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue

Kingdom Hearts III + Re Mind

Non ci sono ancora delle date di uscita precise per queste versioni del gioco che, ha specificato Nintendo, saranno in cloud, come accaduto per Control.

Kindgom Hearts arriva su Switch e chiude l’era di Super Smash Bros Ultimate, che rimane il picchiaduro più venduto della storia.

Chissà a cosa si dedicherà Masahiro Sakurai da ora in poi, visto che un nuovo capitolo di Smash non è nei piani di Nintendo.

