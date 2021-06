Dante arriva finalmente su Smash Bros., ma forse non lo volevate così

L’ultimo appuntamento con Super Smash Bros. Ultimate ha rivelato l’imminente arrivo di Dante di Devil May Cry, ma forse non è esattamente come lo chiedevano a gran voce i fan.

Il brawler di Nintendo ha appena introdotto il suo decimo personaggio aggiuntivo, penultimo di una lunghissima serie.

L’identità del personaggio, proveniente addirittura dal concorrente Tekken, è stata svelata all’ultimo Nintendo Direct.

Non che questo ambizioso crossover sia una particolare novità: ricorderete senz’altro quello con Minecraft.

Dante di Devil May Cry arriverà dunque finalmente su Super Smash Bros. Ultimate, ma non sarà, come chiedevano gli appassionati, un combattente.

Il personaggio verrà infatti limitato al semplice ruolo di costume per i Guerrieri Mii, è stato annunciato oggi.

L’introduzione di Dante come Guerriero Mii a pagamento avverrà il prossimo 30 giugno, stessa data riservata a Kazuya di Tekken per il suo ingresso nel roster.

La buona notizia è che questo non sarà il solo personaggio iconico ad approdare su Smash Bros. in quanto costume.

La lista completa include:

Dante di Devil May Cry

Lloyd di Tales of Symphonia

Dragonborn di Skyrim

Shantae

La cosa ha scatenato una certa ilarità, e qualche lamentela, poiché Dante è storicamente nei rumor per i nuovi personaggi di Smash Bros., e vederlo solo in questa veste è di certo curioso.

Masahiro Sakurai, padre e curatore della serie, ha comunque chiarito che il prossimo combattente (l’undicesimo) sarà l’ultimo per questo capitolo.

Senza dubbio, il doppio fighter pass ha costituito uno sforzo immane per Nintendo: le trattative per Minecraft sono durate addirittura cinque anni.

Nel mezzo, chiaramente, una pandemia durante la quale Sakurai ha dovuto ingegnarsi per dirigere i lavori da remoto.

Questo l’ha reso ancor di più un’icona tra i giocatori, al punto che adesso discute degli argomenti più disparati, come le sue opinioni su PS5.