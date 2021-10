Super Smash Bros Ultimate, l’annuncio di Sora ha fatto impazzire i fan

Ieri si è tenuto l’ultimo streaming dedicato a Super Smash Bros Ultimate, durante il quale è stato svelato l’ultimo personaggio aggiuntivo del gioco, ed era proprio l’attesissimo Sora.

Il protagonista di Kindgom Hearts è stato uno dei più richiesti, anche in occasioni delle precedenti iterazioni di Smash, e finalmente è arrivato all’interno del picchiaduro Nintendo.

Già con Steve, di Minecraft, Sakurai ha rivelato che la trattativa per aver il personaggio durò svariati anni, e non osiamo immaginare come sia andata con Square-Enix e Disney.

Nella diretta di ieri, inoltre, Sakurai ha svelato che Sora è stato il personaggio più votato del famoso sondaggio del 2015, e per questo è stato scelto come gran finale di Super Smash Bros Ultimate.

I fan ovviamente sono esplosi di gioia quando il filmato di presentazione (lo vedete qui sopra), che richiama il primo teaser del gioco del 2013, ha mostrato il Keyblade.

Sora era veramente uno dei personaggi più attesi di Smash di sempre, insieme a Crash Bandicoot, e Sakurai ha accontentato le richieste dei giocatori.

I quali hanno ricambiato con grande affetto su Twitter, creando una marea di fan art accompagnando l’hashtag #ThanksSakurai.

Tra chi ha immaginato una festa di benvenuto:

Chi ha radunato gli eroi spadaccini dagli occhi blu:

E chi ha immaginato un selfie tra Sora e l’immancabile versione assorbita da Kirby:

Look i just think sora and kirby would be good friends pic.twitter.com/z5gPbna1Yr — 23 year old stoner sora (@marinehalite) October 6, 2021

Un gran finale accolto con grande gioia, per un franchise che al momento non avrà altri contenuti, e con Masahiro Sakurai e il suo team pronto a godersi il meritato riposo.

Nel frattempo, i giocatori Switch possono godersi anche Kingdom Hearts sulla console Nintendo, visto che tutta la saga arriverà prossimamente.

Super Smash Bros Ultimate rimane, alla fine dei suoi tre anni di supporto, il picchiaduro più venduto della storia e un grande successo di Nintendo.

Sempre su Switch, invece, a breve arriverà una libreria di giochi di un’amata console, tramite Nintendo Switch Online.