Sunset Overdrive 2 si farà? “Nulla lo impedisce”

In una recente intervista con GQ, Marcus Smith, director di Sunset Overdrive, è tornato a parlare della possibilità di un ritorno della serie nel prossimo futuro.

La software house di Ratchet & Clank Rift Apart, in uscita su PS5 l’11 giugno, non ha mai dato il via ai lavori per un eventuale seguito dell’action adventure lanciato nel 2014 in esclusiva Xbox One, ma adesso qualcosa potrebbe cambiare.

Dopo l’ottimo Marvel’s Spider Man, uscito anche in versione rimasterizzata su PS5, sembrava che Insomniac Games stesse iniziando a pensare al sequel, ma finora nulla è stato ufficialmente confermato.

Nel mentre, il tempo è passato e Marvel’s Spider Man Miles Morales, l’ultimo gioco dedicato alle avventure dell’arrampicamuri, ha già battuto le vendite di un titolo molto amato dalla community.

Nell’intervista menzionata in apertura, alla domanda «c’è ancora vita nel franchise di Sunset Overdrive, considerato che si trattava di un’esclusiva Xbox?» Smith non si è tirato indietro, esprimendosi come segue (via ResetEra):

«Il mio approccio è mai dire mai. Naturalmente adesso facciamo parte di Sony, ma possediamo ancora l’IP. Di conseguenza non c’è nulla che possa fermarci, a parte il fatto che stiamo lavorando a un gran numero di progetti interessanti per il futuro».

In seguito alla risposta, le domande si sono fatte più specifiche, e il giornalista ha chiesto direttamente se Smith abbia in mente di «dare vita a un nuovo episodio». Anche in questo caso, il commento non si è fatto attendere:

«Vorrei. Sono convinto che ci siano molte storie da raccontare in quell’universo e mi piacerebbe davvero lavorarci ancora. Mi sono divertito moltissimo a fare quel gioco».

Insomma, nonostante il passaggio a Sony, le speranze dei fan riguardo a un ipotetico sequel sembrano avere motivo di essere riaccese.

Il titolo riuscì a conquistare una fanbase affezionata grazie a un gameplay particolarmente dinamico accompagnato da una direzione artistica degna di nota, e venne nuovamente pubblicato su piattaforma Windows nel 2018.

Circa un anno fa, vi avevamo parlato di alcuni teaser lanciati dalla stessa Insomniac Games in tema Sunset Overdrive tramite un tweet ufficiale. Dopo questo piccolo indizio, non erano (purtroppo) arrivati ulteriori dettagli.

Se siete fan della software house e aspettate con ansia il nuovo episodio del franchise di Ratchet & Clank, potete dare un’occhiata alla nostra video anteprima per quello che potrebbe essere «il primo vero gioco completamente next-gen da tutti i punti di vista».

A tutti i collezionisti di Trofei, ricordiamo che Ratchet & Clank Rift Apart permetterà di ottenere il Platino con una sola run, a differenza della gran parte dei titoli disponibili su PlayStation.