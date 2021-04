Marvel’s Spider-Man 2: Insomniac Games è al lavoro sul sequel?

Via LinkedIn, Jason Hickey – art director di Insomniac Games – ha rivelato in anteprima di essere attualmente al lavoro come art director a un progetto della compagnia non ancora annunciato.

Naturalmente, Hickey non ha rivelato alcun dettaglio su questo titolo top-secret, sebbene il suo curriculum possa suggerire che il gioco in questione altri non sarà che il sequel di Marvel’s Spider-Man (su cui Jason ha lavorato come Lead Environment Artist circa tre anni fa).

Poco sotto, il tweet che mostra la pagina personale di Jason Hickey:

Wow!! @insomniacgames already been working on another AAA Title!! I wonder what’s that? Fingers crossed for “Resistance” Reboot!! 👀🤔🤷🏼‍♂️ pic.twitter.com/Wlka7V82yr — Josh (@LiquidTitan) April 14, 2021

Ovviamente, non si tratta in alcun modo di una conferma ufficiale circa il ritorno dell’Arrampicamuri, visto e considerato che Insomniac Games è da sempre uno studio multi-progetto (e multi-IP).

Tuttavia, i tempi per un Marvel’s Spider-Man 2 sono sicuramente maturi, tanto che un eventuale annuncio del gioco in esclusiva assoluta su console PlayStation 5 potrebbe essere proprio ciò che i giocatori desiderano ora come ora.

Negli ultimi cinque anni, Insomniac Games ha lavorato a sette nuove IP, senza dimenticare titoli e saghe storiche come quelle di Spyro, Sunset Overdrive e Resistance. Proprio relativamente alla serie di sparatutto in soggettiva sci-fi nata su PS3, non è da escludere che Sony possa decidere di rispolverare il franchise, rimasto silente troppo a lungo.

Insomniac tornerà a breve con Ratchet & Clank Rift Apart, il quale sarà disponibile dall’11 giugno per PlayStation 5.

Ricordiamo che Marvel’s Spider-Man Remastered è disponibile su console PlayStation 5 da diversi mesi, mentre lo spin-off Marvel’s Spider-Man: Miles Morales è uscito sul mercato al lancio della console next-gen Sony.

Nella nostra recensione a cura di Stefania Sperandio vi abbiamo spiegato che il gioco è «il primo AAA first-party che si affaccia nel mondo next-gen ed è un titolo ideale per avere da subito appeal sul grandissimo pubblico.»