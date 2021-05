Trofei, il Platino della prossima esclusiva PS5 sarà ottenibile in una run

In materia di Trofei, la prossima esclusiva PS5 consentirà di acquisire il tanto agognato Platino in maniera molto più semplice del previsto.

Quando mancano ormai poche settimane al lancio di Ratchet & Clank Rift Apart, Insomniac Games ha rivelato nuovi e interessanti particolari sul gioco.

Il titolo, in arrivo in esclusiva su PlayStation 5, è stato da poco al centro di una corposa anteprima del nostro Domenico Musicò.

Il nuovo Ratchet & Clank è stato al centro della scena all’ultimo State of Play, dov’erano emersi altri dettagli molto succulenti che avevano dato l’idea di come lo studio stia puntando ad una vera e propria esibizione della next-gen.

Per quanto riguarda i Trofei, sembra proprio che i “cacciatori” avranno vita abbastanza facile su Ratchet & Clank Rift Apart.

A svelarlo è stato Mike Daly, game director dell’esclusiva PS5, in un’intervista concessa a IGN India riportata da Push Square.

Come spiegato da Daly, il Platino sarà addirittura ottenibile in una sola run, contrariamente a quanto succede con gli altri giochi PlayStation.

«Posso dire che il nostro design per i Trofei in questo gioco è di nuovo piuttosto permissivo», ha confermato il game director.

Il Platino potrà essere conquistato persino «su un solo playthrough», sebbene per farcela con queste tempistiche bisognerà «essere piuttosto minuziosi nel modo in cui approccerete il gioco».

Questo implica che sarà necessario esplorare a dovere le ambientazioni, ma «se siete il tipo di giocatore che abbraccia davvero il gioco e lo ama, renderemo possibile ottenere il Platino senza sprecare il vostro tempo».

Per cui, se siete utenti che amano approfondire i titoli a cui giocano e non semplicemente andare di corsa, è probabile che non abbiate problemi in tal senso.

Questo non vuol dire che Ratchet & Clank Rift Apart sia facile, però: «abbiamo un’ampia gamma di impostazioni della difficoltà», oltre ad una sorta di modalità Nuova Partita + che si attiverà alla fine del gioco.

«Abbiamo una modalità sfida che ti permette di iniziare daccapo la storia, ma con il tuo eroe e l’arsenale completamente livellato, e una manciata di gadget», ha rivelato candidamente Daly.

Una sorta di inversione di marcia dopo l’uscita di Returnal, un prodotto estremamente complesso che in tanti non stanno riuscendo a portare a termine.

Insomma, un’altra prelibatezza per gli appassionati della caccia ai Trofei, dopo il “trattamento di favore” ricevuto su Mass Effect Legendary Edition.

Un trattamento che, di contro, aveva scontentato i possessori di Xbox, che si ritroveranno al lancio con una cifra dispari di punti Gamerscore da acquisire.