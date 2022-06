E3 2023 è ufficiale: l’ESA conferma il ritorno della fiera di Los Angeles

Mentre la Summer Game Fest sta per partire, l’ESA passa al contrattacco confermando ufficialmente l’E3 2023.

La fiera principe del mondo dei videogiochi, quelli annunciati che poi acquisterete su Amazon, ha vissuto un paio d’anni non proprio felicissimi.

Se nel 2020 non si è svolta per via dell’emergenza sanitaria, l’edizione 2021 non è stata comunque all’altezza delle aspettative.

E, nel 2022, la fiera di Los Angeles non ci sarà proprio né in versione digitale, né fisica, come affermato poco tempo fa direttamente dall’ESA.

Sebbene l’ESA avesse già detto che sarebbe ritornata con l’E3 nel 2023, non c’era stata ancora una conferma ufficiale in questo senso.

Sarà un caso che, tramite il Washington Post, il presidente dell’ente organizzatore abbia confermato che la kermesse losangelina si farà il prossimo anno, proprio a qualche ora dall’inizio della Summer Game Fest?

A lanciare la dichiarazione è stato il CEO dell’ESA, Stan Pierre-Louis, in occasione di un’intervista con il prestigioso giornale statunitense:

«Siamo entusiasti di tornare nel 2023 con un evento sia digitale che di persona. Per quanto amiamo questi eventi digitali, e per quanto raggiungano le persone e desideriamo quella portata globale, sappiamo anche che c’è un forte desiderio che le persone si riuniscano, per essere in grado di connettersi di persona e vedersi e parlare di ciò che rende grandi i giochi»

Al di là dell’effettiva, e presunta, perdita di mordente dell’E3 da quando entità come PlayStation ed Xbox si sono allontanate con i loro eventi, è inevitabile che il Covid abbia dato il colpo di grazia alla fiera.

Oltre agli eventi digitali tenuti dalle aziende, c’è da dire che eventi come la Summer Game Fest hanno dimostrato (pur con alti e bassi) di saper tenere testa alla fiera di Los Angeles, tra eventi digitali e in presenza.

Tuttavia, Pierre-Louis ha detto che crede che ci sia ancora qualcosa da dire, per chi vuole fare le cose alla vecchia maniera:

«Penso che la cosa fantastica di tutta questa sperimentazione sia che le aziende di tutte le dimensioni stanno cercando di capire cosa funziona meglio, per promuovere il prodotto e il contenuto che stanno cercando di condividere con i consumatori. E penso che ci sia spazio per uno spettacolo fisico, così come penso sia importante una portata digitale. Combinando questi due, penso che sia un elemento importante che l’E3 possa fornire.»

Che sia davvero il momento del grande ritorno di questa importante fiera? Nel frattempo tra Summer Game Fest e gamescom c’è tanto da guardare: ecco il calendario completo.

A prescindere da tutto, l’E3 2023 dovrà essere mostrare un segnale di cambiamento, perché noi videogiocatori siamo cresciuti, ma la fiera non è cresciuta con noi.