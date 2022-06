Abbiamo già il gioco più adorabile della Summer Game Fest (da un veterano di Pokémon)

Quando assistiamo ad aventi come la Summer Game Fest, una cosa in cui tutti speriamo è scoprire alcune piccole nuove perle da aggiungere alla lista di quelle da tenere d’occhio. È sicuramente quanto accaduto con The Plucky Squire, presentato durante la folle conferenza di Devolver Digital e di cui vi abbiamo parlato nel riepilogo dell’evento.

Da ormai due giorni, la Rete continua a parlare di questo interessante progetto, firmato da nientemeno che James Turner e dal suo studio All Possible Futures.

Se il nome dell’autore non vi suona nuovo, è perché Turner ha lavorato fin dal 2003 in GameFreak – team autore della saga Pokémon – dove si è rapidamente imposto come art director e designer degli animaletti, prima di lasciare ufficialmente nel 2022 per aprire un suo studio.

Effettivamente, la direzione artistica di The Plucky Squire richiama molto lo stile di Turner, con l’allegria, il deformed e l’anima da cartoon che sono particolarmente evidenti.

Il gioco, vi ricordiamo, vi mette nei panni di un avventuroso scudiero che vivrà delle avventure capaci di passare repentinamente dal 2D al 3D, passando da un libro e dalle sue illustrazioni agli oggetti comuni nella stanza che avete attorno.

Considerando le attenzioni che il gioco sta riscuotendo fin dall’annuncio, sarà molto interessante seguirlo fino al suo debutto, fissato da Devolver Digital in un per ora generico 2023. Le piattaforme a cui è destinato sono PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

