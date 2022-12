Steam Deck può essere vostra gratis con The Game Awards 2022: ecco come vincerla

Valve e The Game Awards 2022 hanno annunciato una nuova collaborazione molto interessante: in occasione dell’imminente cerimonia di premiazione, grazie a Steam potreste fare vostra una delle numerose console ibride Steam Deck messe a disposizione, completamente gratis.

La piattaforma simile a Nintendo Switch (trovate il modello OLED su Amazon) ma pensata per tutti coloro vogliano godersi i propri giochi in portabilità, senza il possibile “ingombro” di un laptop gaming, ha avuto un grande successo tra i giocatori, risultando difficile fino a poche settimane fa riuscire perfino ad acquistare il proprio modello.

Una situazione che sembra però essersi decisamente sbloccata, dopo gli ultimi aggiornamenti sulla produzione che hanno permesso di rendere immediatamente disponibile la console ibrida sui loro store: un’occasione che Valve ha deciso di celebrare con un giveaway molto speciale.

Per celebrare infatti la totale disponibilità delle console, oltre naturalmente agli imminenti The Game Awards 2022, la casa di Half-Life e Portal ha deciso di offrire in regalo una Steam Deck da 512GB al minuto per ogni spettatore dello show condotto da Geoff Keighley.

Partecipare a questa iniziativa è molto semplice: non dovrete fare altro che essere in possesso di un account Steam in regola e non limitato — in altre parole, non dovete aver subito sospensioni o altri provvedimenti — e che abbia effettuato acquisti di qualunque tipo sullo store in un periodo compreso tra il 14 novembre 2021 e il 14 novembre 2022.

Se siete in possesso di questi requisiti, basterà semplicemente dirigervi al seguente indirizzo e fare clic sull’apposito pulsante per partecipare all’estrazione di Steam Deck: Valve vi regalerà immediatamente anche l’adesivo animato «Steam Pal» da poter utilizzare nelle chat con i vostri amici, per confermare la vostra partecipazione.

Come ulteriore requisito ufficiale, sarà necessario seguire in diretta a partire dalle ore 02.00 del mattino del 9 dicembre The Game Awards 2022 attraverso Steam TV al seguente indirizzo: ogni minuto sarà estratto un vincitore durante tutta la diretta che potrà portarsi a casa l’ambita console ibrida.

Se siete curiosi di scoprirne di più su questa interessante periferica, sulle nostre pagine troverete la recensione di Steam Deck con tutti i dettagli di cui avrete bisogno. Per chi desiderasse inoltre prodotti più potenti, Valve ha già assicurato che in futuro arriverà anche una nuova generazione di console ibride.