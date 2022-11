Annunciato un nuovo evento dedicato ai videogiochi, nel 2023

The Game Expo è il nome di un nuovo evento con sede a Melbourne, messo in piedi da organizzatori del calibro di Battle Arena Melbourne, The Big LAN, ITZ Gaming, Kanga Esports ed Events Engine.

L’evento si svolgerà nel fine settimana di Moomba, l’11-12 marzo 2023, presso il Melbourne Convention and Exhibition Centre.

Come riportato da Stevivor, infatti, si tratta della prima edizione in assoluto di una nuova fiera dedicata all’industria dei videogiochi.

A quanto pare, si tratterà di qualcosa di completamente diverso rispetto agli ormai ben noti The Game Awards, la cui prossima edizione è prevista tra appena una manciata di giorni.

«Potrete immergervi in tornei di eSports dal livello principiante a quello professionale», hanno spiegato gli organizzatori in un comunicato stampa.

«Potrete mostrare la vostra creatività e incontrare creatori che mostreranno meravigliosi cosplay, opere d’arte, e incontrare creatori di contenuti di Youtube o Twitch».

E ancora: «Rilassatevi e divertitevi con giochi di tutti i tipi, da quelli da tavolo e di carte, ai giochi liberi su console e a una massiccia LAN BYOC per PC. E vedere i giochi degli sviluppatori indie e dei grandi editori. Qualunque cosa vi piaccia nella comunità dei videogiochi, la troverete a The Game Expo».

L’esposizione avrà quattro sezioni distinte, ognuna delle quali rappresenterà un diverso aspetto del gioco: tornei, cosplay, gameplay e uno spazio espositivo. Insomma, sulla carta di prospetta essere un evento simile a gamescom o, con le giuste differenze, Milan Games Week.

Si fa notare che “ospiti, tornei e altro ancora” saranno annunciati nel periodo precedente l’evento, per cui potrebbe valere la pena di attendere prima di accaparrarsi i biglietti (nel caso abbiate in programma un viaggio in Australia, ovviamente).

Ad ogni modo, se nel frattempo volete supportare il lavoro di SpazioGames, potete acquistare su Amazon i vostri videogiochi senza nessun costo aggiuntivo.