Street Fighter 6 toglie il velo sui personaggi: ecco il roster completo

Il Tokyo Game Show 2022 è stata l’occasione per vedere novità su Street Fighter 6, e Capcom ha deciso di andare all-in con i personaggi.

Dopo il discusso quinto capitolo, che potete ancora trovare su Amazon nella sua edizione migliore, Capcom sta lavorando molto per la release del nuovo episodio.

Nelle ultime ore sono stati confermati altri personaggi storici che faranno parte del roster, e abbiamo visto la modalità World Tour in maniera più approfondita.

Così come le modalità per cui potrete provare Street Fighter 6 in maniera gratuita, ma solo per alcuni giorni prima dell’uscita.

Come parte degli eventi del Tokyo Game Show 2022, Capcom ha finalmente tolto il velo sul roster iniziale di Street Fighter 6.

Luke, Jamie, Manon, Kimberly, Marisa, Lily, JP, Juri, Dee Jay, Cammy, Ryu, E. Honda, Blanka, Guile, Ken, Chun-Li, Zangief e Dhalsim sono stati confermati, insieme a lottatori non ancora svelati che porteranno a 18 il conteggio totale dei personaggi iniziali.

La lista è stata svelata nello stilosissimo video di presentazione che potete trovare qui sopra.

Si tratta del video introduttivo della versione finale del gioco, costruito con uno stile decisamente particolare, molto lontano dai canoni della saga, ma perfettamente in tema con la nuova estetica costruita da Capcom.

Ma se volete dare un’occhiata migliore ai personaggi per sbiricare meglio e capire quale sarà il vostro nuovo main, ecco la schermata con i personaggi:

Come potete vedere si tratta dell’esatta lista che era trapelata molto tempo fa attraverso un leak. All’epoca erano trapelati anche i nomi e alcune peculiarità di questi personaggi, che potete recuperare nella nostra news dedicata.

Street Fighter 6 promette, tra le altre cose, di essere un titolo molto più accessibile che in passato, nonostante la polemica sulle combo semplificate che alcuni giocatori hanno sollevato.

Per altre news dal mondo Capcom, Resident Evil 4 Remake uscirà anche su una console inaspettata.