Street Fighter 6 presto sarà disponibile in prova gratis: ecco tutti i dettagli

Capcom ha deciso di offrire ad alcuni fortunati fan una grande opportunità per provare in anteprima Street Fighter 6, l’atteso nuovo capitolo dell’amata saga picchiaduro.

L’erede di Street Fighter V (che potete recuperare su Amazon) sarà infatti disponibile per pochi giorni in un test closed beta, disponibile per gli utenti PS5, Xbox Series X|S e Steam.

L’annuncio è arrivato direttamente dal Tokyo Game Show 2022, durante il quale Capcom ha mostrato anche l’open world e il ritorno di tanti amati personaggi, tra i quali non poteva naturalmente mancare Ken Masters.

Come riportato da Gematsu, il closed beta test si svolgerà dal 7 al 10 ottobre 2022 esclusivamente su PC e console next-gen, con cross-play incluso: gli utenti PS4 non potranno dunque partecipare a questa prova anticipata, che permetterà di provare 8 personaggi del roster.

La closed beta permetterà di provare Ryu, Chun-Li, Luke, Jamie, Guile, Kimberly, Juri e l’appena annunciato Ken: il test permetterà inoltre di provare le modalità Ranked, Casual, Battle Hub, Open Tournament, Extreme Battle, Game Center e la Training Mode. Un test dunque molto approfondito, che fornirà a tutti i fan un assaggio dei match competitivi che li attenderanno nella versione completa di Street Fighter 6.

Le iscrizioni al test sono già aperte: potete aderire all’iniziativa dirigendovi sul sito ufficiale e, se non ne siete già in possesso, creando un Capcom ID in pochi semplici passi. Sulla pagina ufficiale potrete poi trovare tutti i dettagli sulle modalità disponibili, incluse anche le arene giocabili nella beta.

Dopo aver effettuato il login o creato un nuovo account, non dovrete fare altro che indicare la vostra piattaforma preferita tra PS5, Xbox Series X|S o Steam e confermare, dopo aver letto e accettato i termini di servizio.

Ricordiamo che gli slot per accedere alla closed beta saranno limitati: se sarete tra i fan più fortunati, vi sarà inviato un apposito codice via mail prima dell’inizio della beta per scaricarla sulla piattaforma scelta.

Tra le tante novità di Street Fighter 6 ci sarà anche la possibilità di eseguire combo complicate con più facilità: una novità che ha fatto storcere il naso ad alcuni fan puristi, ma è stata la stessa Capcom a prevenire qualunque polemica al riguardo.

Uno degli aspetti più affascinanti sarà invece la possibilità di ascoltare una telecronaca in tempo reale realizzata da caster professionisti, rievocando così la stessa energia che appassiona i fan durante i tornei dei picchiaduro.