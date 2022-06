Street Fighter 6, svelati in anticipo tutti i personaggi? Risponde Capcom

L’ultimo evento PlayStation State of Play ha offerto la possibilità di poter scoprire in anteprima moltissime produzioni particolarmente attese: tra i protagonisti non si può certamente non citare Street Fighter 6, il nuovo capitolo della saga picchiaduro che si è finalmente mostrato più da vicino.

Il successore di Street Fighter 5 (potete acquistare la Champion Edition con consegna in settimana su Amazon) promette di migliorare la saga in ogni aspetto, assicurando ai fan grandi esperienze sia in giocatore singolo che in multiplayer.

Il nuovo trailer ci ha mostrato il gameplay più nel dettaglio, oltre a un mix di nuove e vecchie conoscenze che si uniranno al roster del sesto capitolo, riservandosi naturalmente ulteriori annunci solo per il futuro.

Tuttavia, nelle scorse ore è emerso un leak davvero importante del presunto roster finale, che ha assunto notevolmente più credibilità dopo che Capcom ha deciso di far rimuovere le immagini in questione per violazione del copyright.

Il leak includerebbe perfino i presunti artwork ufficiali in arrivo: nonostante l’intervento del publisher, la presunta anticipazione sta venendo ripubblicata rapidamente sui social network, motivo per il quale dobbiamo avvertirvi di prestare molta attenzione agli spoiler.

Sembra infatti che siano emersi non solo gli artwork, ma perfino delle clip video che mostrerebbero alcune vecchie conoscenze in azione in veri e propri filmati gameplay di Street Fighter 6.

Inevitabilmente si è trattato di un leak che ha fatto tantissimo rumore, al punto che perfino la stessa Capcom ha dovuto commentare pubblicamente la situazione, con un breve comunicato che sembra essere un’ammissione della veridicità dell’indiscrezione (via Dexerto):

«Come residenti di Metro City, abbiamo visto tutti cose che non avremmo dovuto vedere, ma siamo tutti sulla stessa barca. Apprezziamo tutte le reazioni positive e vi ringraziamo per il supporto!»

Insomma, Capcom comprensibilmente sembra esser rimasta delusa da un leak davvero inaspettato, ma i fan sembrano aver comunque reagito bene alle novità in arrivo e, di questo, il publisher ha confermato di essere pienamente soddisfatto.

Cogliamo dunque l’occasione per ricordarvi di fare molta attenzione navigando soprattutto sui social network, nel caso non vogliate rovinarvi la sorpresa.

Ricordiamo che, a differenza del suo predecessore, il sesto capitolo di Street Fighter non sarà più un’esclusiva console PlayStation: il lancio è infatti previsto anche su Xbox e PC.

Una delle novità più interessanti sarà invece la presenza della telecronaca in tempo reale, realizzata da caster eSport professionisti.