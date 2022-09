Street Fighter 6 invade il TGS con l’open world e nuovi personaggi

Street Fighter 6 continua a mostrare le sue novità, e il Tokyo Game Show è l’occasione per mettere in mostra nuovi personaggi e modalità di gioco.

Dopo il discusso quinto capitolo, che potete ancora trovare su Amazon nella sua edizione migliore, Capcom è pronta a continuare il franchise con sequel potenzialmente ottimo.

La prima volta in cui l’abbiamo visto si è mostrato con un grandissimo stile, dandoci subito un’idea della risma del sesto capitolo della serie.

Anche il fatto che ci saranno dei caster professionisti con una telecronaca in tempo reale è un bel cambiamento, segno che Street Fighter 6 vuole puntare molto sullo spettacolo.

Al Tokyo Game Show 2022 ci sono state novità per il gioco, con una Capcom particolarmente generosa di informazioni.

Prima di tutto, il prossimo mese ci sarà una closed beta, pochi giorni ad ottobre in cui potrete provare Street Fighter 6 iscrivendovi sulla pagina ufficiale.

Nella beta sarà possibile giocare Luke, Jamie, Ryu, Chun-Li, Guile, Kimberly, Juri, Ken, e alcuni di questi personaggi sono stati mostrati nel nuovo trailer.

Honda, Blanka, Dhalsim e il citato Ken sono tra i protagonisti del nuovo reveal, per altro molto lungo, che racconta anche le nuove modalità di gioco:

Oltre alle mosse delle vecchie conoscenze dei fan della saga, Capcom ha mostrato anche degli scampoli della modalità World Tour, la feature caratteristica di Street Fighter 6.

I giocatori potranno creare il proprio avatar, personalizzare le mosse e venire addestrati dagli stessi protagonisti del roster originale, con tanto di sezioni da picchiaduro a scorrimento vecchia scuola.

Un simil-open world in cui combattere per diventare il combattente più forte, il tutto mentre si gioca su dei cabinati virtuali (ma fatti come quelli veri) a Street Fighter 6.

Un titolo che promette di essere anche più accessibile rispetto al passato, nonostante la polemica sulle combo semplificate che alcuni giocatori hanno sollevato.

Per altre news dal mondo Capcom, Resident Evil 4 Remake uscirà anche su una console inaspettata.