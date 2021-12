Steam vi regala un nuovo gioco gratis: è un omaggio al Selvaggio West

Steam ha deciso di fare ai suoi utenti un nuovo graditissimo regalo a sorpresa: da questo momento e per un periodo limitato potrete riscattare sul vostro account un nuovo gioco gratis, senza costi aggiuntivi.

Si tratta di Call of Juarez Gunslinger, il quarto capitolo della saga creata per omaggiare il Selvaggio West, particolarmente apprezzato dai suoi giocatori e che da questo momento potrete scaricare senza dover spendere un centesimo.

Dopo aver avuto modo di apprezzare i saldi dedicati a The Game Awards 2021, lo show condotto da Geoff Keighley proprio questa notte, gli utenti potranno dunque divertirsi con un nuovo titolo su PC, senza dover fare alcun acquisto.

Tra le tante offerte settimanali, tra le quali segnaliamo le follie di metà settimana ancora in corso su grandissimi franchise, incluso Star Wars, c’è dunque spazio anche per godersi uno dei più apprezzati giochi western degli ultimi anni.

Call of Juarez Gunslinger permetterà ai giocatori di vivere le avventure di uno spietato cacciatore di taglie, attualmente a caccia delle più pericolose canaglie più famose del Selvaggio West.

Significa che ci sarà la possibilità di affrontare in duello pericolosissimi e leggendari fuorilegge come Billy the Kid, Jesse James e tanti altri, scoprendo allo stesso tempo le loro storie.

Si tratta di uno dei giochi con le valutazioni più alte di sempre su Steam: attualmente ha infatti delle recensioni complessive «estremamente positive» con il 95% complessivo.

Il prezzo consigliato di Call of Juarez Gunslinger è di 12,49€, ma solo fino al 14 dicembre questo bellissimo omaggio alle ambientazioni western potrà essere vostro senza spendere un centesimo.

Call of Juarez: Gunslinger is Free on #Steam to keep FOREVER for a limited time!

https://t.co/0JsatKAfq7

Free to keep when you get it before 14 Dec @ 7:00pm.#FreeGames #Steam #FreeGameKeys #FreeSteamKeys #CallofJuarez #CallofJuarezGunslinger pic.twitter.com/Woe5gvOpja

— Free Steam Games (@SteamGamesPC) December 9, 2021