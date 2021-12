Epic Games Store offrirà 15 giochi gratis per Natale, uno al giorno

Epic Games Store ha annunciato i nuovi giochi gratis per il Natale alle porte, rendendone al contempo disponibile uno davvero niente male, terzo capitolo di una saga leggendaria targata SEGA.

Diversamente da Xbox Game Pass, in questo caso parliamo di un vero e proprio giveaway: non vi servirà alcun abbonamento per accedervi, ma vi basterà avere un account Epic Games personale dove fare login.

La notizia arriva a seguito dell’annuncio dei due giochi gratis resi noti dalla compagnia lo scorso 2 dicembre, davvero notevoli.

Ora, come riportato da VGC, l’Epic Games Store offrirà la bellezza di 15 giochi gratis alla fine di questo mese, con un titolo gratuito ogni giorno dal 16 al 30 dicembre.

Questo almeno secondo quanto riferito dall’utente di Dealabs Billbill-Kun, che ha fatto trapelare correttamente le line-up PS Plus per settembre, ottobre, novembre e dicembre, oltre ai titoli Xbox Live Games with Gold di dicembre.

La promozione dovrebbe iniziare con una copia gratuita di Shenmue 3 il 16 dicembre, ossia lo stesso giorno in cui Epic Games Store lancerà i saldi di fine anno (che dureranno fino al 6 gennaio 2022).

I primi 14 giochi regalati saranno disponibili per un solo giorno, mentre il 15° titolo gratuito sarà disponibile per una settimana.

L’Epic Games Store ha già regalato 15 giochi nel periodo di Natale del 2020 e 12 giochi gratuiti nel periodo di Natale del 2019, quindi è altamente probabile che la notizia venga confermata già nelle prossime ore.

Ricordiamo che Steam ha deciso di avviare una nuova serie di sconti dedicata proprio a tutti i titoli nominati in questa e nelle precedenti edizioni dei TGA.

Ma non solo: per il Natale torna a sorpresa la grande offerta sull’abbonamento PlayStation Plus, che sarà possibile acquistare in forte sconto solo per pochi giorni.

Infine, da ora è partito ufficialmente l’evento ID@Xbox Winter Game Fest, l’iniziativa avviata da Xbox in collaborazione con i The Game Awards 2021, che permetterà di scaricare ben 36 nuovi titoli in prova gratuita.