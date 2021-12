Steam celebra i The Game Awards 2021: offerte su tutti i migliori giochi

L’avvio dei The Game Awards 2021 è ormai più vicino che mai: per festeggiare il grande show che celebrerà i migliori giochi di quest’anno, Steam ha deciso di avviare una nuova serie di sconti dedicata proprio a tutti i titoli nominati in questa e nelle precedenti edizioni.

Questo significa che potete approfittare di grandi sconti non solo sui titoli candidati a Gioco dell’Anno, come Resident Evil Village, ma anche approfittare delle offerte su tutti gli altri giochi in nomination per le diverse categorie.

Si tratta di offerte slegate alle follie di metà settimana, ancora in corso per il resto della settimana: questa iniziativa è stata ideata proprio per celebrare l’imminente inizio della cerimonia presentata da Geoff Keighley.

Gli sconti dedicati a The Game Awards sono stati appositamente catalogati in base all’anno relativo alla nomination o alla vittoria: potrete dunque scoprire comodamente non solo i candidati di quest’anno presenti su Steam, ma anche i vincitori delle precedenti edizioni e approfittare di grandi offerte.

Tra i candidati di quest’anno uno dei più appetibili è certamente Resident Evil Village, l’ultimo capitolo della saga survival horror di Capcom che ha raccolto i consensi di pubblico e critica: oggi potrà essere vostro con il 35% di sconto.

Non potevano mancare anche le offerte dedicate agli altri tre candidati al GOTY presenti su Steam: parliamo naturalmente di It Takes Two, Psychonauts 2 e Deathloop scontati rispettivamente del 38%, 35% e 50%.

C’è però spazio anche per tutti i nominati nelle diverse categorie: tra questi segnaliamo Cyberpunk 2077, l’ambizioso RPG di CD Projekt che oggi potrà essere vostro a soli 29,99€.

Tra i vincitori dei precedenti anni vogliamo invece segnalare Hades e Death Stranding, due autentiche perle che potranno essere vostre spendendo cifre inferiori a 15 e 18 euro.

Elencarvi tutti i prodotti disponibili in sconto sarebbe un’impresa molto ardua: ve ne abbiamo citati soltanto alcuni, motivo per il quale vi invitiamo a dirigervi al seguente indirizzo e scorrere voi stessi la lista completa.

Segnaliamo che tutte le promozioni saranno disponibili fino al 13 dicembre: in attesa di scoprire chi vincerà questa edizione di The Game Awards, potrete divertirvi con nuovi grandi titoli a un basso prezzo.

Nel frattempo, vi ricordiamo che il primo vincitore è già stato eletto dal pubblico: ecco il sorprendente gioco che ha vinto il Players’ Voice.

In attesa di scoprire invece chi riceverà il premio più ambito, abbiamo anche riepilogato in un nostro speciale tutti i pro e i contro relativi a ogni singolo candidato.