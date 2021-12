Xbox Game Pass, pioggia di nuovi giochi gratis su PC: gli annunci ai The Game Awards

Era stato suggerito nei giorni scorsi e così è stato: sfruttando il palco dei The Game Awards, dove stanno venendo svelati i migliori videogiochi dell’anno votati dalla giuria specializzata (noi compresi), Xbox ha svelato i nuovi giochi che arriveranno su Xbox Game Pass, il suo servizio in abbonamento che permette di accedere a un catalogo on demand – e, in caso di abbonamento Ultimate, permette di farlo anche in cloud, giocando sul dispositivo che preferite a prescindere dalle sue specifiche hardware.

Dopo i teaser dei giorni scorsi, abbiamo scoperto che a unirsi a Xbox Game Pass saranno i seguenti giochi, fin dal loro day-one:

Sniper Elite 5

Pigeon Simulator

Trek to Yomi (2022)

Il prossimo progetto di Hugecalf Studios (2022)

In questa occasione, Microsoft ha anche annunciato che cambia il nome di Xbox Game Pass su PC in PC Game Pass, per aiutare gli utenti a distinguere le due librerie di giochi, non sempre sovrapponibili.

Xbox Game Pass, come sappiamo, sta imponendo nuove abitudini ai videogiocatori: da alcuni identificato come un modello all you can eat, in realtà permette agli appassionati di accedere a molti titoli – compresi quelli del day-one di casa Xbox – senza dover pagare l’abituale prezzo di listino per ciascuno.

Xbox Game Pass Ultimate include anche il gioco in cloud

Il modello, che sta avendo grande successo, non è comunque visto come un obbligo in casa Microsoft, con Phil Spencer che preferisce comunque lasciare ai giocatori la decisione: chi preferisce abbonarsi può farlo, chi vuole comprare i giochi singoli, può farlo.

Xbox Game Pass ha sovvertito il modo in cui i consumatori vedono i servizi in abbonamento e, silenziosamente, ha inglobato anche il vecchio servizio Xbox Games With Gold, utile per giocare online su console Microsoft e che propone dei giochi mensili gratuiti. Si tratta di una scia che, secondo le indiscrezioni, anche PlayStation seguirà, fondendo Plus e Now in una nuova sottoscrizione, dove però non troveremo i suoi giochi fin dal day-one.