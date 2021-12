Steam, svelate le nuove follie di metà settimana: c’è Star Wars

Anche per l’8 dicembre non poteva mancare l’appuntamento con le follie di metà settimana di Steam, le attese promozioni infrasettimanali per risparmiare grandi cifre sui migliori videogiochi disponibili su PC.

Le nuove offerte dello store di Valve questa volta si dimostrano essere particolarmente ricche e adatte ai gusti di tutti i giocatori, tra i quali c’è anche Star Wars Jedi Fallen Order, uno dei capitoli videoludici più amati del popolare franchise.

L’avventura di Respawn si è infatti saputa far apprezzare per via di un gameplay impegnativo ma divertente, in grado di ricreare perfettamente le atmosfere e il feeling che i fan si aspettano da Star Wars.

Grazie alle follie di metà settimana di Steam, potrete acquistare questo amato capitolo a soli 14,79€ con uno sconto del 63%, ma alternativamente potrete spendere 17,49€ per assicurarvi la Deluxe Edition.

Se siete amanti dei giochi open world, non potete inoltre farvi sfuggire le offerte dedicate al franchise Far Cry: tutti i capitoli principali fino al quinto episodio sono infatti disponibili con grandi offerte speciali.

Per esempio, potrete acquistare Far Cry 5 a soli 11,99€ con un incredibile sconto dell’80%, o addirittura acquistare il Far Cry Bundle con 8 giochi con il 77% di sconto.

Anche per i fan dei picchiaduro c’è sicuramente da divertirsi, grazie alle offerte dedicate ai franchise Guilty Gear e BlazBlue fino all’85%. Tra i titoli in offerta potrete trovare anche il nuovissimo e imperdibile Guilty Gear Strive, già in sconto con il 35% in meno.

Ci sono però ancora tante altre promozioni in attesa di essere scoperto, dunque di seguito vi riepilogheremo tutte le nuove follie di metà settimana di Steam:

Le offerte termineranno dal 9 al 13 dicembre, in base al gioco scelto: il nostro consiglio è dunque quello di consultare accuratamente tutte le promozioni per assicurarvi di non perdervi alcuno sconto.

Nel frattempo, Valve sta lavorando alla sua nuova console, Steam Deck: la compagnia ha già chiarito che la piattaforma ibrida non avrà giochi in esclusiva.

Tuttavia, il publisher sarebbe attualmente al lavoro per realizzare un nuovo gioco in grado di mostrarne tutto il potenziale, al punto che avrebbe condizionato lo scarso interesse per la realizzazione di Half-Life 3.

Valve ha già avuto modo di mostrare la scatola ufficiale di Steam Deck, che sarà estremamente semplice e non mirerà a stupire particolarmente i suoi utenti.