Steam vi regala un nuovo gioco gratis: è il remaster di un amato classico

Su Steam, gli appassionati di avventure grafiche possono tirare un sospiro di sollievo: il weekend è sistemato, grazie all’arrivo di un nuovo gioco gratis.

Se per qualche ragione non riuscite a portarvi a casa un’ultimissima uscita come Resident Evil Village, niente paura.

Il servizio di digital delivery firmato Valve propone oggi e a tempo illimitato il remaster di un amato classico del genere senza alcun costo, com’è ormai diventata un’abitudine da poco tempo.

Nel caso preferiste altri titoli, ad ogni modo, potete sempre approfittare dei saldi pubblicati a metà settimana, tra cui figura addirittura Cyberpunk 2077.

Se Cyberpunk 2077 non è la vostra tazza di tè, Steam viene in vostro soccorso regalandovi la possibilità di giocare Samorost 1 totalmente gratis.

Come sapranno gli amanti delle avventure grafiche, Samorost 1 è uno dei primissimi titoli realizzati dal talentuoso team di Amanita Design.

Il gioco che viene proposto ora non è però l’originale ma un remaster pubblicato a sorpresa sul negozio online per PC.

La sua descrizione infatti recita:

«Esplora gli esordi della serie di Samorost nella breve e originale avventura dello gnomo dello spazio già pubblicata nel 2003. Ora con suoni rimasterizzati, grafica migliorata e nuove musiche di Floex».

Samorost 1 è stato ri-lanciato su Steam il 20 maggio e da allora si è portato a casa già una valutazione Molto positiva, basata su oltre 200 recensioni dei giocatori.

Samorost 2 (4,99 euro) e Samorost 3 (19,99 euro) erano già disponibili sulla piattaforma ma questa rappresenta una prima volta per il capostipite.

Nonostante si tratti di un remaster, il titolo rimane estremamente approcciabile, come segnalato dai requisiti minimi:

Sistema operativo: Windows 7 o successivo

Processore: 1 GHz

Memoria: 256 MB di RAM

Memoria: 100 MB di spazio disponibile

Se dovesse prendervi bene, potete scaricare sempre gratuitamente anche la colonna sonora di Samorost 1 e tenerla con voi sul vostro PC.

Giocatori PC? Abbonati ad Amazon Prime? Allora non potete perdervi neppure la chance di portarvi a casa oltre 5 giochi a casa a maggio.

Su Xbox, per restare in tema di titoli gratis, Microsoft ha appena lanciato una coppia niente male senza costi per il weekend.

PlayStation ha invece pubblicato da poco l’ultima tappa del programma Play at Home, e potete consultarne i contenuti qui.