Steam, svelate le nuove follie di metà settimana: c’è Cyberpunk 2077

Steam ha appena svelato le nuove follie di metà settimana, le promozioni che consentono di risparmiare su alcuni dei migliori giochi nel catalogo: tra le altre proposte quella più interessante è sicuramente dedicata a Cyberpunk 2077.

Il GDR Open World di CD Projekt è infatti uno dei diversi titoli in offerta nel negozio virtuale di Valve: per gli utenti PC potrebbe dunque rappresentare l’occasione ideale per recuperare questo prodotto.

Negli ultimi giorni la piattaforma ha anche regalato ai propri utenti diversi giochi gratis, l’ultimo dei quali è stato reso disponibile questa domenica, seppur non per molto tempo.

Lo store è diventato anche il luogo ideale per acquistare giochi prodotti da PlayStation: la pagina ufficiale presenta più giochi di quanti ne siano stati annunciati ufficialmente, suggerendo ulteriori possibili arrivi.

Cyberpunk 2077 è in offerta su Steam nelle follie di metà settimana.

Tornando alle follie di metà settimana di Steam, Cyberpunk 2077 è attualmente disponibile con uno sconto del 20% sul prezzo finale, portando dunque il prezzo finale a 47,99€.

Non si tratta però dell’unico gioco in offerta: segnaliamo infatti che anche Space Haven, un simulatore di colonia spaziale molto coinvolgente, è stato attualmente scontato del 25%.

Potrete dunque acquistare questo interessantissimo gioco al prezzo finale di 16,49€, con un risparmio di poco superiore ai 5€.

In occasione del loro decimo anniversario, anche il publisher Indie Playism ha reso disponibili le proprie offerte per le follie di metà settimana, con sconti che arrivano fino all’80% su tantissimi prodotti.

Di seguito vi lasciamo ai link alle pagine ufficiali per accedere voi stessi alle promozioni e procedere, eventualmente, all’acquisto dei giochi:

Se volete approfittare di queste occasioni, vi suggeriamo di approfittarne: le offerte scadranno infatti il 27 maggio 2021, giornata in cui questi titoli saranno rimpiazzati da nuove offerte.

Cyberpunk 2077 ha da poco rilasciato la patch 1.22: una video analisi ci ha mostrato come è cambiato esattamente il titolo di CD Projekt.

Il lancio del gioco non è stato sicuramente esente da problemi, ma nonostante ciò è stato un successo ed il board è stato in grado di ricevere ricchi bonus.

Gli sviluppatori sono stati costretti a tagliare diversi contenuti, che gli utenti stanno cercando di reintrodurre attraverso mod: uno di questi è un cyberware che è stato scartato.