Steam vi regala un nuovo gioco, ma non per molto

Steam sta regalando a tutti gli utenti un gioco gratuito: una volta riscattato, il titolo rimarrà per sempre nella vostra libreria diventando a tutti gli effetti parte della vostra collezione.

Si tratta di Galaxium, shooter arcade sulla falsariga di Space Invaders che farà felici tutti i fan degli sparatutto a scorrimento in stile Darius.

Il servizio di Valve ha appena accolto il catalogo PlayStation Studios: la pagina ufficiale è stata aperta ieri, e c’è già qualche dettaglio nascosto che ha acceso la fantasia dei fan su quali potrebbero essere i prossimi titoli Sony ad atterrare su PC.

L’ultimo gioco regalato tramite Steam è stato Nubarron The Adventure of an Unlucky Gnome, e anche in quel caso si trattava di un’offerta a tempo destinata a esaurirsi nel giro di qualche giorno, esattamente come avviene in questa occasione.

A seguire, la descrizione ufficiale di Galaxium fornita dagli sviluppatori Tony Muñoz e Dario Carnelutti:

«Ispirato ai classici giochi arcade, Galaxium contiene tante straordinarie feature che ti aiuteranno a salvare la Terra. Scarica Galaxium e divertiti ricordando i vecchi tempi, con il beneficio di una grafica 3D e una risoluzione al passo coi tempi».

Il gioco comprende un arsenale che spazia dal semplice laser a scudi di protezione, bombe, armi multidirezionali e jetpack. Gli autori hanno anche garantito la presenza di una «fantastica colonna sonora in stile arcade».

Nonostante si tratti di un prodotto piuttosto semplice, le vicende alla base di Galaxium sono state contestualizzate in un background narrativo.

In seguito alla scoperta del GAIUM, un elemento con proprietà incredibili in grado di dare una svolta all’avanzamento tecnologico del genere umano, gli alieni Kroh hanno invaso la terra per entrare in possesso di questo straordinario materiale, ma nel 2137 l’umanità ha deciso di passare al contrattacco.

Se avete intenzione di dare una possibilità a Galaxium, potete riscattarlo senza alcun costo aggiuntivo tramite la pagina Steam ufficiale

Ma fate attenzione: per farlo c’è tempo solo fino alle ore 19:00 di lunedì 17 maggio. Scaduto il termine, non sarà più possibile beneficiare dell’offerta.

I fan degli sparatutto arcade classici, o di quelli più “moderni” come la serie di Darius, non possono perdere l’occasione di scaricare il titolo e passare del tempo respingendo l’invasione aliena dei Kroh.

Vi ricordiamo che anche su Epic Games Store è disponibile un nuovo gioco gratuito che non mancherà di intrigare i fan delle avventure grafiche vecchio stile: si tratta di The Lion’s Song, ambientato nell’Austria del XX secolo e caratterizzato da una grafica in pixel art.

Avete ancora dei dubbi sulla bontà delle iniziative dedicate ai giochi gratuiti? Se sì, vi invitiamo a spulciare il catalogo di Epic Games Store dal 2018 ad oggi, per farvi un’idea dell’effettiva portata del fenomeno negli ultimi tre anni.

Se pensavate di poter contare ancora per molto sulla promozione Play at Home di Sony, dovrete (purtroppo) ricredervi: dopo la pubblicazione degli ultimi contenuti, il servizio è purtroppo giunto al termine.