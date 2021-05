Amazon Prime, nuovo gioco gratis da oggi (e vi porta nel Far West)

Gli abbonati ad Amazon Prime possono portarsi a casa un nuovo gioco gratis, come parte dell’iniziativa Prime Gaming.

Quella dei giochi gratis non è una funzionalità particolarmente reclamizzata dell’abbonamento ad Amazon Prime, eppure ogni mese vi dà un minimo di cinque titoli da riscattare senza alcun costo aggiuntivo.

La lineup completa per il mese di maggio è già stata annunciata per tempo ma, di tanto in tanto, nuovi drop vengono sganciati per i membri.

Lo stesso è capitato pochi giorni fa, con un’aggiunta inaspettata valida fino al mese di giugno e, come da tradizione, per la piattaforma PC.

Il drop odierno ci porta tutti nel Far West, un’ambientazione che ha trovato grande favore negli appassionati dopo il successo di Red Dead Redemption 2.

Il gioco di oggi è Bombslinger, un titolo che viene descritto così su Steam:

«Un gioco d’azione stile Far West con una modalità in singolo ricca d’azione esplosiva e frenetiche battaglie deathmatch a 4 giocatori».

Si tratta di una piccola produzione indie firmata da Mode4 e Plug In Digital, disponibile per l’acquisto al prezzo di 11,99 euro.

Il lancio per PC si è celebrato nel 2018 ma il titolo vanta ancora una reputazione di prim’ordine: su Steam ha infatti una valutazione “Molto positiva”.

Il riscatto è disponibile fino all’11 giugno, per cui, se siete abbonati ad Amazon Prime, non dimenticate di eseguirlo quanto prima.

Nel caso foste interessati, non dovete far altro che raggiungere questa pagina sul sito ufficiale di Prime Gaming e premere sul tasto “Riscatta” sotto il nome del gioco in questione.

Non si tratta della sola iniziativa per elargire giochi gratis su PC, va detto: quella di Epic Games Store riscuote sempre un notevole successo.

Tuttavia, questa settimana ci aspetta un gioco misterioso che non è stato ancora svelato: questi i primi “indizi” raccolti dalla community.

Su console, invece, sono arrivate brutte notizie dopo la chiusura inattesa del programma Play at Home, per il 2021 almeno.